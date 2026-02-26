Gallardo agradeció el "amor incondicional" y dejó la puerta abierta para volver a River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se despidió del club y su gente con un sentido mensaje en la sala de conferencias de prensa, en el que afirmó que “a veces es muy difícil” retribuir todo el cariño que recibe.
Además, el DT de 50 años le deseó al club, su plantel y dirigencia “que se puedan reponer” y que consigan “volver a ponerse de pie” de cara al futuro.
Por último, el “Muñeco” hizo una broma que demuestra su vínculo con el club, afirmando: “no me voy a despedir”, ya que su hijo asiste al colegio de River, por lo que volverá a sus instalaciones cada día para retirarlo.
“Simplemente agradecer” fue la fase con la que Gallardo eligió abrir su despedida del “Millonario”, el club de su vida y cuyo último ciclo no le hace justicia a lo grande que ha sido como jugador y, principalmente, como entrenador, habiendo ganado dos Copas Libertadores, que destacan entre los 14 títulos que obtuvo en su primera etapa.
El entrenador optó por agradecerle a la gente “por otra noche de amor incondicional”, admitiendo que retribuir todo ese cariño “a veces es muy difícil”.
Además, Gallardo le agradeció a la prensa por el “respeto” que le han otorgado y aseguró que va a estar “muy pendiente de lo que pase” en River “durante el tiempo que esté afuera”, dejando la puerta abierta a un nuevo regreso.
Luego de un comentario simpático en el que afirmó que nunca se va a despedir del club ya que su hijo cursa el colegio secundario en el Instituto River Plate, el DT le deseó “un buen año” al club, su plantel y cuerpo directivo, sobre quienes espera que puedan reponerse a un arranque de temporada adverso “y volver a ponerse de pie para lo que viene”.
En un ciclo que duró menos de dos años, que le dejó muchas menos alegrías que su primera etapa, Gallardo dirigió un total de 86 partidos, con 36 triunfos, 32 empates y 18 caídas, sin sumar estrellas y con una única final: la Supercopa Internacional 2023, en la que cayó con Talleres por 3-2 en la tanda de penales, luego de una igualdad sin goles en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue.