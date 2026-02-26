Gallardo agradeció el "amor incondicional" y dejó la puerta abierta para volver a River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanPabloMarron/status/2027181632625524773&partner=&hide_thread=false Las idolatrías no se manchan, la historia tampoco. Las estatuas se sostendrán siempre con la misma firmeza. La vida reencontrará a River con Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/CkrOIXr7uJ — Juan Pablo Marrón (@JuanPabloMarron) February 27, 2026

“Simplemente agradecer” fue la fase con la que Gallardo eligió abrir su despedida del “Millonario”, el club de su vida y cuyo último ciclo no le hace justicia a lo grande que ha sido como jugador y, principalmente, como entrenador, habiendo ganado dos Copas Libertadores, que destacan entre los 14 títulos que obtuvo en su primera etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DistasioNicolas/status/2027182419166499230&partner=&hide_thread=false Que derrota enorme para aquellos que desde su bronca y ensañamiento hacia Gallardo, fomentaron en los últimos meses un discurso de odio intentando provocar una ruptura entre los hinchas y el Muñeco. Esta noche quedó claro que el amor esta intacto y es para toda la vida. pic.twitter.com/pxHIyjOCkr — Nicolas Distasio (@DistasioNicolas) February 27, 2026

El entrenador optó por agradecerle a la gente “por otra noche de amor incondicional”, admitiendo que retribuir todo ese cariño “a veces es muy difícil”.

Además, Gallardo le agradeció a la prensa por el “respeto” que le han otorgado y aseguró que va a estar “muy pendiente de lo que pase” en River “durante el tiempo que esté afuera”, dejando la puerta abierta a un nuevo regreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanSCastillo/status/2027185400545210815&partner=&hide_thread=false Terrible noche. Repleta de mensajes antes, durante y después de los 90. Ganó River y ganó bien. Emocionante todo lo que genera Gallardo en esta gente. Un amor incondicional que no depende de resultados. Las sensaciones a mil y las lágrimas de un montón con el griterío de guerra… — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) February 27, 2026

Un segundo ciclo que se termina sin títulos y con una final perdida

Luego de un comentario simpático en el que afirmó que nunca se va a despedir del club ya que su hijo cursa el colegio secundario en el Instituto River Plate, el DT le deseó “un buen año” al club, su plantel y cuerpo directivo, sobre quienes espera que puedan reponerse a un arranque de temporada adverso “y volver a ponerse de pie para lo que viene”.

En un ciclo que duró menos de dos años, que le dejó muchas menos alegrías que su primera etapa, Gallardo dirigió un total de 86 partidos, con 36 triunfos, 32 empates y 18 caídas, sin sumar estrellas y con una única final: la Supercopa Internacional 2023, en la que cayó con Talleres por 3-2 en la tanda de penales, luego de una igualdad sin goles en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue.