Por qué aparecen telarañas blancas en los alimentos y qué significa

Para identificar una plaga de polillas en la despensa, hay que observar los alimentos secos, frutos deshidratados, harinas, avenas y cereales.

despensa Los alimentos secos y cereales son la fuente de comida preferida de las polillas.

Normalmente, esta especie deja sus huevos en alimentos como arroz, avena, nueces, maníes, harina, fideos y cualquier cereal mal almacenado o que no está cerrado herméticamente. También pueden dejar sus larvas en el alimento para mascotas.

Las larvas de polilla son bastante asquerosas y, aunque no representan un problema grave para la salud gastrointestinal, sí pueden generar algún tipo de molestias o alergias.

Cómo evitar que las polillas contaminen los alimentos de la despensa

Las polillas son mariposas con hábitos nocturnos que se alimentan de diferentes tejidos orgánicos, telas y alimentos secos. Aunque las polillas de la ropa y las de la despensa pertenecen a diferentes géneros.

La polilla se mete en los envases de papel, plástico, cartón o en los tarros mal cerrados y deposita sus larvas en ellos. Para evitar que esto suceda, hay que realizar una limpieza semanal de la alacena e inspeccionar cada rincón.

Lo ideal es guardar los alimentos en frascos o recipientes con tapa a rosca y consumirlos en el tiempo establecido. Si encuentras larvas, no consumas el alimento y revisa todos los que están en la misma despensa.

polilla La polilla deposita sus larvas para que se alimenten del interior de los cerales.

Cómo eliminar las polillas de los alimentos

Para mantener las polillas alejadas de los alimentos de la alacena, lo mejor y más recomendable es limpiar y colocar hojas de laurel en algunos rincones y en los cajones.

También puedes limpiar la alacena con vinagre blanco para ahuyentar las polillas o conseguir productos químicos para fumigar si la plaga es muy grande.