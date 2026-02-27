Por qué aparecen telarañas blancas en los alimentos y qué significa

Cuando se trata de alimentos y seguridad alimentaria, siempre hay que chequear el estado de lo que consumimos. Los alimentos contaminados pueden generar problemas leves o graves que podrían ser evitados teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Hoy te cuento qué significa la telaraña blanca en los alimentos de la despensa.
Qué significa y por qué algunos alimentos se llenan de telarañas
Encontrar telarañas blancas y finas en los alimentos conservados en la alacena es un detalle al que debemos prestarle mucha atención. Si te preguntas qué significa este fenómeno, la respuesta no tiene nada que ver con arañas.
La mayoría de las veces, la pelusa blanca en los alimentos indica presencia de polillas o larvas de polillas de la despensa. Generalmente, este tipo de telarañas no es tóxico, pero la comida igualmente debe desecharse si está infestada.
Para identificar una plaga de polillas en la despensa, hay que observar los alimentos secos, frutos deshidratados, harinas, avenas y cereales.
Normalmente, esta especie deja sus huevos en alimentos como arroz, avena, nueces, maníes, harina, fideos y cualquier cereal mal almacenado o que no está cerrado herméticamente. También pueden dejar sus larvas en el alimento para mascotas.
Las larvas de polilla son bastante asquerosas y, aunque no representan un problema grave para la salud gastrointestinal, sí pueden generar algún tipo de molestias o alergias.
Cómo evitar que las polillas contaminen los alimentos de la despensa
Las polillas son mariposas con hábitos nocturnos que se alimentan de diferentes tejidos orgánicos, telas y alimentos secos. Aunque las polillas de la ropa y las de la despensa pertenecen a diferentes géneros.
La polilla se mete en los envases de papel, plástico, cartón o en los tarros mal cerrados y deposita sus larvas en ellos. Para evitar que esto suceda, hay que realizar una limpieza semanal de la alacena e inspeccionar cada rincón.
Lo ideal es guardar los alimentos en frascos o recipientes con tapa a rosca y consumirlos en el tiempo establecido. Si encuentras larvas, no consumas el alimento y revisa todos los que están en la misma despensa.
Cómo eliminar las polillas de los alimentos
Para mantener las polillas alejadas de los alimentos de la alacena, lo mejor y más recomendable es limpiar y colocar hojas de laurel en algunos rincones y en los cajones.
También puedes limpiar la alacena con vinagre blanco para ahuyentar las polillas o conseguir productos químicos para fumigar si la plaga es muy grande.