Qué es realmente la mortadela y cómo se obtiene este alimento

Que si la mortadela está hecha de carne de vaca, que si en realidad es de cerdo o la teoría más común: la mortadela seguramente es de carne de caballo. Muy lejos de todo ello está el origen e historia de este alimento.

Hoy te cuento de dónde viene este alimento, cómo llegó a nuestro país, de qué está fabricado realmente y por qué es uno de los embutidos más consumidos y elegidos por el público argentino.

Alimentos que comemos siempre: ¿qué es un embutido?

Para entender qué alimento es la mortadela, primero hay que saber qué es exactamente un embutido.

Los embutidos se pueden definir como alimentos de origen animal, fabricados con carne picada de cerdo, con sangre, vísceras y otras partes del animal que se combinan con especias y condimentos.

Todos estos ingredientes se embuten o introducen en tripas naturales o artificiales; posteriormente, se curan, ahúman y cocinan para asegurar su conservación.

embutidos Todos los embutidos son chacinados pero no todos los chacinados son embutidos.

Los ejemplos de alimentos embutidos más clásicos son la mortadela, el chorizo, el salchichón y las salchichas.

El embutido está dentro de los alimentos denominados chacinados, que también incluyen al jamón cocido, el matambre arrollado y el queso de cerdo.

Un alimento con historia: de dónde viene la mortadela

Para determinar la historia y nacimiento de la mortadela, hay que viajar en el tiempo a Italia en la época romana.

Este alimento nació en Bolonia. Mortadela proviene del latín murtatum que significa "carne sazonada". En el Imperio Romano se picaban carnes y se condimentaban para posteriormente embutirlas.

En el siglo XIV y hasta el siglo XVIII, la mortadela fue un alimento de lujo para los nobles, religiosos y principes. En 1644 se registró la receta de la mortadela que tomaba como ingrediente principal a la carne de cerdo.

La mortadela original de la región italiana de Bologna está protegida por la Unión Europea y se elabora con carne 100% de cerdo y con grasa de alta calidad.

La industrialización de este alimento lo ha convertido de un alimento popular, de bajo costo y accesible en el resto del mundo. Muchas historias y mitos incluso han llegado a decir que la mortadela ni siquiera contiene carne o que se hace con carne de animales diversos.

¿De qué está hecho este alimento y cómo se fabrica?

Particularmente en Argentina, en España y en otros países, la mortadela no se fabrica con carne 100% de cerdo. Es una mezcla de carne de cerdo y carne de vaca mezcladas con especias.

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Todo alimento tiene que pasar por diferentes reglamentos y responder a códigos alimentarios específicos para su fabricación y comercialización, por lo que una mortadela real y de mercado no está hecha de animales que no esté permitido consumir.