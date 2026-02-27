La RAE develó cuál es la forma correcta de reírse por escrito

En las redes sociales, sobre todo WhatsApp, abundan risas escritas como "jajaja", "jejeje" o hasta el inusual pero también usado, "jojojo".

Ante la consulta de un usuario en la red social X (exTwitter), la Real Academia eligió terminar con la incógnita y dejó en claro cuál es la forma correcta de representar la risa por escrito en español. Según dijo, la manera adecuada es “ja, ja, ja”, en minúscula y con comas entre cada repetición.

La institución destacó que formas como “jajaja”, aunque populares en la comunicación digital, no son correctas, ya que representan una pronunciación plana, más cercana al popular “jajája”.

Esta transcripción no refleja adecuadamente la forma natural de la risa en el habla, donde cada sílaba tiene su propio acento. El uso de “jajaja” implica que la risa se pronuncia de manera más monótona, sin la separación de acentos que caracteriza a la risa real.

rae

Sin embargo, la Real Academia Española aclara que la grafía aconsejable en nuestra lengua es “ja,ja,ja”: cada sílaba separada por comas y siempre con la letra j.

En inglés o francés la risa suele escribirse “hahaha” porque la h tiene sonido aspirado; en español la h es muda, por eso se emplea la j. La elección es, en parte, una convención histórica: ya autores del Siglo de Oro usaban “¡ja!” como interjección.

RAE: cuántas veces repetir la ja

Tres o más “ja” transmiten una risa común.

Una o dos pueden sonar a ironía o descreimiento: «Ja, ja. No te creo».

La RAE reconoce variantes “je, je, je”, “ji, ji, ji”, “jo, jo, jo”, “ju, ju, ju” que añaden matices: burla, malicia o travesura.

Cuando se convierte en palabra autónoma se escribe “jajajá” (con tilde por ser aguda) y su plural es “jajajás”: «Se oyeron varios jajajás en la sala».

Escribir “ja,ja,ja” exige más pulsaciones que “jajaja”, de ahí que en redes reine la forma compacta. Pero en textos formales o literarios la Academia recomienda usar las comas.

Fuente: rae.es