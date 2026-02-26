¡Tac-Tac-Tac! Así fue el tremendo golazo de Independiente Rivadavia en Avellaneda

Matías Fernandez se perfiló y tocó de primera para un Sebastián Villa que estaba abierto a la izquierda. El colombiano, capitán y referente del Azul, jugó también de primera para un Gonzalo Ríos que corrió habilitado desde atrás de mitad de cancha.

El exjugador de Banfield recibió, frenó su carrera y esperó al 10 que le venía gritando desde atrás. En el momento justo la tocó de derecha para que este definiera con el botín de su pierna izquierda haciendo inútil la estirada de Facundo Cambeses.

A puro baile, Fernandez celebró su segundo tanto en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional (el anterior había sido en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán). Primero ensayó un paso de baile solo y luego, tras el abrazo con sus compañeros, realizó una coreografía junto a Sebastián Villa. Cabe recordar que ese mismo pasito fue el que realizaron en la final de la Copa Argentina.