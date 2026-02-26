Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
¡Tac-Tac-Tac! Así fue el tremendo golazo de Independiente Rivadavia en Avellaneda

Matías Fernandez abrió el marcador para Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda. Repasá el golazo del 10 de la Lepra

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El 10 de Independiente Rivadavia convirtió un golazo en Avellaneda.

Independiente Rivadavia abrió el marcador en el siempre difícil Cilindro de Avellaneda a los siete minutos del segundo tiempo. Una contra perfecta le permitió a la Lepra ponerse en ventaja ante un Racing que juega con uno menos por la expulsión de Matko Miljevic.

La jugada comenzó en un tiro de esquina a favor del conjunto comandado por Gustavo Costas. Gabriel Rojas fue el encargado de ejecutar ese tiro de esquina desde el sector izquierdo del ataque de la Academia.

A la altura del punto penal José Florentín despejó de cabeza y allí comenzó la avanzada de Independiente Rivadavia. Desde ese toque en la cabeza del mediocampista paraguayo, cinco toques bastaron para llegar al 1-0.

Matías Fernandez se perfiló y tocó de primera para un Sebastián Villa que estaba abierto a la izquierda. El colombiano, capitán y referente del Azul, jugó también de primera para un Gonzalo Ríos que corrió habilitado desde atrás de mitad de cancha.

El exjugador de Banfield recibió, frenó su carrera y esperó al 10 que le venía gritando desde atrás. En el momento justo la tocó de derecha para que este definiera con el botín de su pierna izquierda haciendo inútil la estirada de Facundo Cambeses.

A puro baile, Fernandez celebró su segundo tanto en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional (el anterior había sido en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán). Primero ensayó un paso de baile solo y luego, tras el abrazo con sus compañeros, realizó una coreografía junto a Sebastián Villa. Cabe recordar que ese mismo pasito fue el que realizaron en la final de la Copa Argentina.

