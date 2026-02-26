Inicio Ovación Fútbol Europa League
Panathinaikos y Santino Andino celebraron la clasificación en los playoffs de la Europa League

Panathinaikos, con Santino Andino en el banco, avanzó a los octavos de final de la Europa League al imponerse por penales al Viktoria Plzen.

Andino estuvo en el banco.

Panathinaikos, con Santino Andino en el banco de suplentes, avanzó a los octavos de final de la Europa League al imponerse como visitante, y por penales, al Viktoria Plzen.

Tras el 2 a 2 de la ida en Atenas, Panathinaikos se puso rápidamente en ventaja cuando el ex Boca Vicente Taborda asistió a Andrews Tetteh, pero en la segunda parte Karel Spacil marcó la igualdad que estiró la definición al alargue.

Panathinaikos avanzó a octavos de final de la Europa League.

Los checos no pudieron imponer la localía en Pilsen y la clasificación se definió por penales con victoria del conjunto griego por 4 a 3.

Además, Lille venció 1 a 0 como visitante al Estrella Roja, en Belgrado, y también tuvieron que jugar el tiempo extra en el que los galos marcaron un gol más y se clasificaron.

En Hungría, Ferencvaros dio vuelta la serie ante el Ludogorets al imponerse 2 a 0 tras haber perdido 2 a 1 en la ida y el Celtic sentenció la eliminatoria ante el Stuttgart al imponerse 1 a 0 como visitante después de haber ganado 3 a 2 la semana pasada.

Cómo siguen los playoffs de la Europa League

Más tarde juegan Celta vs. PAOK (ida 2-1), Genk vs. Dinamo Zagreb (3-1), Nottingham Forest vs. Fenerbahce (3-0) y Bologna vs. Brann (1-0).

Este viernes, en la UEFA, se sortean los octavos de final para los que ya están clasificados de manera directa Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.

