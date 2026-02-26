Panathinaikos y Santino Andino celebraron la clasificación en los playoffs de la Europa League

Embed - PANATHINAIKOS SUFRIÓ EN CHEQUIA Y AVANZÓ EN LOS PENALES | Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos | RESUMEN

Además, Lille venció 1 a 0 como visitante al Estrella Roja, en Belgrado, y también tuvieron que jugar el tiempo extra en el que los galos marcaron un gol más y se clasificaron.

En Hungría, Ferencvaros dio vuelta la serie ante el Ludogorets al imponerse 2 a 0 tras haber perdido 2 a 1 en la ida y el Celtic sentenció la eliminatoria ante el Stuttgart al imponerse 1 a 0 como visitante después de haber ganado 3 a 2 la semana pasada.

Cómo siguen los playoffs de la Europa League

Más tarde juegan Celta vs. PAOK (ida 2-1), Genk vs. Dinamo Zagreb (3-1), Nottingham Forest vs. Fenerbahce (3-0) y Bologna vs. Brann (1-0).

Este viernes, en la UEFA, se sortean los octavos de final para los que ya están clasificados de manera directa Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.