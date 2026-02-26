Argentinos Juniors no pudo con Barcelona de Ecuador y se quedó en la puerta de la clasificación a la Copa Libertadores 2026

argentinos jr barcelona ecuador Argentinos Juniors perdió ante Barcelona de Ecuador en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 y quedó eliminado sin certámenes internacionales para este año.

Argentinos Juniors tuvo un uen primer tiempo, le anularon un gol por mano de Alan Lescano, pero intentó hacerse del dominio para aprovechar la ventaja a su favor. Sin embargo, en el complemento, el Bichito decayó en su intensidad y Barcelona de Ecuador comenzó a tomar protagonismo.

De esta manera, pasados los 20 minutos de la segunda etapa, Jhonny Quiñonez remató de primera una pelota que quedó picando en el borde del área y sacó un disparo que se metió por el palo izquierdo de Cortés. Argentinos Juniors no logró contrarrestar la mínima diferencia en tiempo regular y el partido se fue a los penales.

Desde los doce pasos, el elenco de La Paternal tampoco pudo ser certero, recordando la derrota por la misma vía en la definición de la Copa Argentina 2025 ante Independiente Rivadavia. Brayan Cortés se vistió de héroe para el Bicho conteniendo dos disparos (el de Martínez y el de Rangel) pero Morales, Riquelme y Godoy fallaron en sus remates y Barcelona de Ecuador se quedó con la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.