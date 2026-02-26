Argentinos Juniors no pudo con Barcelona de Ecuador y se quedó en la puerta de la clasificación a la Copa Libertadores 2026

En la instancia de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, el equipo de Nico Diez volvió a fallar desde los doce pasos y se despidió de las competencias internacionales en este 2026. Al no llegar a Fase 3 del certamen continental tampoco obtuvo el boleto para disputar la Copa Sudamericana.
Argentinos Juniors se quedó sin Copa Libertadores ni certámenes internacionales en el 2026
En el encuentro,Argentinos Juniors tenía el panorama a su favor luego de un triunfazo en la instancia de ida de la Copa Libertadores ante Barcelona en Guayaquil. Sin embargo, en el Estadio Diego Armando Maradona, el equipo cafetero empardó la serie en tiempo regular y dio el zarpazo final en la tanda de penales.
Argentinos Juniors tuvo un uen primer tiempo, le anularon un gol por mano de Alan Lescano, pero intentó hacerse del dominio para aprovechar la ventaja a su favor. Sin embargo, en el complemento, el Bichito decayó en su intensidad yBarcelona de Ecuador comenzó a tomar protagonismo.
De esta manera, pasados los 20 minutos de la segunda etapa, Jhonny Quiñonez remató de primera una pelota que quedó picando en el borde del área y sacó un disparo que se metió por el palo izquierdo de Cortés. Argentinos Juniors no logró contrarrestar la mínima diferencia en tiempo regular y el partido se fue a los penales.
Desde los doce pasos, el elenco de La Paternal tampoco pudo ser certero, recordando la derrota por la misma vía en la definición de la Copa Argentina 2025 ante Independiente Rivadavia. Brayan Cortés se vistió de héroe para el Bicho conteniendo dos disparos (el de Martínez y el de Rangel) pero Morales, Riquelme y Godoy fallaron en sus remates y Barcelona de Ecuador se quedó con la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
Embed - TANDA DE PENALES COMPLETA | ARGENTINOS JUNIORS vs. BARCELONA SC | CONMEBOL LIBERTADORES 2026