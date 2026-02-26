Briatore explotó contra Franco Colapinto y se puede ver en Netflix: "El problema sos vos"

Flavio Briatore Flavio Briatore se enojó fuerte con Franco Colapinto.

El protagonismo de Franco Colapinto

La docuserie de Netflix muestra el detrás de escena de todo lo que sucede en la Fórmula 1, cada capítulo toma como eje una temática específica y la desarrolla de manera vertiginosa, tal como le gusta a los fanáticos de los motores. Diario Olé accedió de manera anticipada a los ocho capítulos que conforman la temporada 8 de Drive to Survive y contaron cuál fue el rol de Colapinto en el primer capítulo enfocada en los rookies.

Aunque el argentino estaba como piloto suplente, ya a los 3m04s se lo ve en el box de Alpine reaccionando a un fuerte accidente de Jack Doohan en la primera vuelta del GP de Australia. Allí Colapinto está acompañando a Flavio Briatore en un clima de gran preocupación. Luego, a los 39m24s, el documental vuelve a ese momento haciendo hincapié en que el australiano presentó varios problemas en el inicio de temporada.

El cierre del primer capítulo deja la puerta abierta a un interrogante: "¿Qué sucederá con Doohan?", mientras Colapinto se ilusionaba ante la posibilidad de ocupar su butaca.

Embed ¡Ahora sí! Calienten los motores porque van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras en la próxima temporada de Formula 1: Drive to Survive, que estrena el 27 de febrero. pic.twitter.com/Y9SwcEvlWx — CheNetflix (@CheNetflix) February 18, 2026

Franco Colapinto se queda con el lugar de Jack Doohan

En el segundo capítulo, llamado Strictly Business, se puede respirar la tensión que hay en Alpine por los malos resultados del australiano. Allí Franco Colapinto no dudó en hablar frente a las cámaras: "Soy piloto reserva, pero quiero estar manejando de nuevo, por eso vine al equipo".

Para luego agregar: "Estaré feliz de tomar el asiento de cualquiera, esa es la realidad". Más adelante, finalmente, llegó el momento más esperado cuando el argentino es anunciado como reemplazante de Jach Doohan, quien le comenta a su padre que los rumores eran ciertos y que se quedó fuera de las pistas.

En su primera carrera en Alpine, en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en las pruebas clasificatorias Colapinto intentó mejorar su tiempo cuando perdió el control del monoplaza, tocó el césped, hizo trompos y terminó chocando de frente contra el muro a alta velocidad, quedando fuera de la sesión.

Es allí cuando la serie muestra en pantalla un diálogo muy intenso.

Flavio Briatore - Franco Colapinto.jpg El italiano retó duramente a Franco Colapinto.

Briatore explotó contra Franco Colapinto

Drive to Survive muestra cuando Colapinto y Gasly fueron citados a la oficina de Briatore dejando documentado un diálogo imperdible:

- Colapinto: "Fue una cagada mía".

- Briatore: "No deberías cometer esos errores".

- Colapinto: "Fue una cagada mía".

- Briatore: "Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía".

- Colapinto: "Podemos cambiar cosas en mi auto".

- Briatore: "Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar".

Embed - Formula 1: Drive to Survive | Tráiler oficial de la temporada 8 | Netflix

Si sos fanático de la Fórmula 1 no te podés perder Drive to Survive, que el viernes 27 de febrero presentará la octava temporada en Netflix con Franco Colapinto como protagonista.