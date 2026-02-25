"Se lo llevaron puesto": el durísimo ataque de Ruggeri a los jugadores de River tras la salida de Gallardo

La noticia que paralizó al fútbol argentino sigue sumando capítulos de tensión. La renuncia de Marcelo Gallardo en River no solo dejó un vacío en el Millonario, sino que abrió una grieta entre la idolatría al DT y el cuestionamiento hacia los futbolistas. En este escenario, Oscar Ruggeri no anduvo con vueltas y disparó con munición gruesa.
Desde su lugar de panelista en el programa F90 de ESPN, el campeón del mundo en México 86 analizó el clima que se vivirá en el estadio Monumental en el compromiso ante Banfield. Para el Cabezón, la despedida del Muñeco será una fiesta de gratitud, pero esa misma energía se transformará en un clima tenso contra los protagonistas.
La teoría del "vacío" de los jugadores
"Contra Banfield va a ser ovación para Gallardo, lo van a poner allá arriba, pero a los cinco minutos se viene eh... Se vienen las bombas para los jugadores", sentenció el exdefensor. Según su visión, el hincha de River ha identificado que el ciclo del técnico más ganador de la historia del club no terminó por falta de capacidad del DT, sino por una falta de respuesta de los protagonistas en el verde césped.
Ruggeri fue tajante al desestimar cualquier excusa sobre el armado del equipo: "Mirá que Gallardo es un monstruo. No le rindieron sus jugadores, no es que heredó plantel, son todos de él". De esta manera el campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1986 con el Millonario dejó claro que el Muñeco tuvo todas las herramientas y refuerzos que solicitó, pero que el grupo no respondió a la exigencia que el escudo demanda.
"Ahora, es una mochila para los jugadores... Van a salir a jugar con un camión en la espalda. El hincha va a ver el partido y espera que los jugadores pasen por arriba al rival, que hagan 10 goles", explicó el Cabezón, graficando la expectativa que recaerá sobre un plantel que, según sus palabras, "se llevó puesto" a su líder máximo.
El guiño de Oscar Ruggeri al Chacho Coudet
En medio del clima de tensión, Ruggeri también se dio el gusto de postular a quien cree que tiene el perfil ideal para tomar el hierro caliente que deja Gallardo: Eduardo "Chacho" Coudet.
"Me gusta el Chacho. Está loco, es un loco lindo, pero es serio, trabaja bien. Está identificado con River", afirmó, valorando la personalidad fuerte del actual técnico con pasado en el club.
La advertencia está hecha: para Ruggeri, la salida de Gallardo no es el fin de un ciclo táctico, sino el inicio de un juicio público de los hinchas hacia un plantel que hoy, más que nunca, está en deuda.