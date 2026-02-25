Marito, el hincha que predijo la gloria de Independiente Rivadavia y hoy vive el sueño que esperó toda la vida

Lo que para muchos hoy es un sueño, para Mario era una certeza hace casi cinco décadas. "En el año 77, en una plaza, le decía a un amigo: 'Imaginate jugar la Libertadores'. El que dijo que Independiente iba a ser campeón de la Copa Argentina fue Marito", sentenció, recordando que su fe siempre estuvo un paso adelante de la realidad.

Su código secreto: el silbido que guía al equipo

A su asistencia perfecta en el Bautista Gargantini la acompaña de un ritual que pocos logran entender. Hablamos de la conexión táctica que afirma tener con los jugadores en el campo de juego. No se trata solo de gritos de aliento: es comunicación técnica.

"Los jugadores ya conocen mi silbido. Cuando quiero que lo habiliten a Villa, el arquero ya sabe que la pelota tiene que ir hacia ese lugar. Ellos corren y nosotros tocamos", explica sobre el código sonoro que utiliza desde su lugar de siempre en la tribuna.

Predicciones para lo que se le viene a Independiente Rivadavia: ¿Vélez y la Selección?

Marito no teme lanzar pronósticos por miedo a "mufarlos". Él afirma estos escenarios con la convicción de quien ya vio el final de la película: "Ojo con Nicolás Bolcato. Va a llegaer a la Selección. Se van a acordar de mí. Van a decir que veo lo que va a pasar".

Pero esto no es todo, ya que este hincha de Independiente Rivadavia fue más allá y vaticinó una nueva estrella para el club de sus amores "Ya anuncié en redes que la final va a ser ante Vélez y la Lepra va a salir campeón".

Para este fanático, el éxito actual no es casualidad. Destaca la gestión dirigencial encabezada por Daniel Vila como "una de las mejores de los últimos años" y se rinde ante la mano de Alfredo Berti: "Ha conseguido técnica y buen pie. Es un equipo muy bien armado".

Mientras la Lepra se prepara para su histórico debut internacional, Marito estará ahí, en el mismo lugar de siempre, con su silbido listo y la mirada puesta en la próxima estrella. Porque si Marito lo dice, el pueblo azul tiene con que creer.