Vino, arte y rock en el Fader: Dionisias Wine Fair celebra su sexta edición con show de Fabiana Cantilo

En un año especial, marcado por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la feria adquiere un significado particular. La imagen de la Vendimia es una mujer y, en ese marco, se han multiplicado los reconocimientos a hacedoras de la cultura mendocina.

Reconocimiento al trabajo femenino en la cultura y la producción

Dionisias Wine Fair se inscribe en esa misma línea de puesta en valor y visibilización del trabajo femenino en el ámbito cultural y productivo. En este marco, el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, otorgará distinciones a enólogas destacadas.

La propuesta incluye la degustación de más 100 etiquetas de vinos de alta gama, vermut y destilados de autor, catas de aceite de oliva, picantes, dulces y diversas propuestas gastronómicas a través de food trucks.

Dionisias Wine Fair Este sábado, una nueva edición del Dionisias, un clásico en Vendimia.

Visitas guiadas, degustaciones y Fabiana Cantilo

El cierre musical estará a cargo de Fabiana Cantilo, una de las voces más prestigiosas del rock argentino, que aportará su repertorio a una noche pensada como un maridaje entre vino, arte y música en un entorno patrimonial.

A su vez, a las 20 habrá una visita guiada por Fernando Rosas por su muestra Saldos y retazos, que se expone actualmente en el Museo Fader.

Sobre la importancia del encuentro, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, resaltó: “El año pasado tuvimos muchos turistas y una gran cantidad de visitantes en el museo. La feria brinda una alternativa interesante para visitar el Fader, conocer a las enólogas personalmente y probar buenos vinos de Mendoza, a la vez que se disfruta de un show de música en vivo”.

En el marco de los 90 años de la Vendimia, Dionisias Wine Fair reafirma el protagonismo de las mujeres en la vitivinicultura y propone una experiencia que integra identidad, producción y cultura en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

Este evento cuenta, además, con el apoyo de Villavicencio, Agencia de Promoción Cultural de Luján de Cuyo y Cristalería Volf.

