El Nostradamus modero predijo caos político y una gran catástrofe mundial

Con más de 230 mil suscriptores, Hamilton-Parker publicó recientemente un video con cinco pronósticos para 2026 que describen un escenario marcado por guerras, desastres naturales e inestabilidad política.

Para realizar sus predicciones, utiliza la lectura del Nadi, un antiguo método indio basado en hojas de palma que, según sus creencias, permite conocer el pasado, el presente y el futuro.

Entre sus afirmaciones más impactantes, sostuvo que una “gran catástrofe” vinculada a Taiwán podría desatar una nueva guerra y generar tal nivel de caos que impediría la realización de elecciones en Estados Unidos.

Según su visión, esa situación derivaría en una extensión extraordinaria del mandato presidencial, lo que abriría la puerta a un tercer período de Donald Trump.

El psíquico también advirtió sobre un posible “desastre de meteorito”. De acuerdo con sus lecturas, un cuerpo celeste podría ubicarse entre la Tierra y la Luna cerca de las elecciones estadounidenses de 2028.

Aseguró que, si se acercara demasiado al planeta, podría provocar incendios, terremotos y tsunamis, e incluso fragmentos impactando contra la superficie terrestre.

En el plano político, afirmó que no ve al actual vicepresidente J. D. Vance como futuro presidente de Estados Unidos, aunque sostuvo que el trumpismo seguirá teniendo influencia.

nstra

Sin mencionar nombres concretos, anticipó la aparición de nuevos líderes con mayor “calidad humana y espiritual”, surgidos en medio de conflictos globales.

Hamilton-Parker también habló de una supuesta revelación inminente sobre un OVNI en Europa. Según dijo, habría evidencia física de origen extraterrestre que saldría a la luz y acapararía los titulares, funcionando como una “cortina de humo” frente a otros acontecimientos de gran impacto.

En su canal participó la consejera espiritual Vinita Dubey Pande, quien coincidió en un panorama sombrío. Según sus propias lecturas de Nadi, entre 2028 y 2029 habría una guerra con consecuencias devastadoras, escasez de alimentos y conflictos vinculados a tensiones religiosa.

También mencionó posibles desastres naturales en Asia, como un tsunami en Taiwán y eventos sísmicos o relacionados con el agua en Japón.

Las predicciones, cargadas de dramatismo, volvieron a ubicar al autodenominado “profeta de la fatalidad” en el centro de la escena y reavivaron el debate entre quienes creen en sus visiones y quienes las miran con escepticismo.

Fuente: contextodetucuman.com