Las predicciones de Nostradamus que se pueden volver realidad durante el 2026

En paralelo a los presagios bélicos, aparece una imagen desconcertante sobre un "gran enjambre de abejas" que surgirá en una emboscada nocturna. La asociación de este verso con el año entrante proviene de numerología vinculada al texto. Si bien resulta improbable que se trate de insectos reales causando estragos estratégicos, se especula que podría ser una alegoría sobre nuevas tecnologías militares, como drones, o movimientos sociales masivos que ocurren de manera sorpresiva.

Accidentes fatales y desastres en Europa

Otro de los puntos que genera inquietud se encuentra en la Centuria I, verso 26. Allí, Nostradamus advierte que un "gran hombre" será derribado por un rayo durante el día. La definición de "gran hombre" es amplia y podría referirse desde un jefe de estado hasta una figura de la realeza o una celebridad global. Lo específico del relámpago sugiere un evento repentino e ineludible que conmocionará a la opinión pública internacional.

Finalmente, las profecías señalan un destino sombrío para una región tradicionalmente pacífica. Los escritos indican que el Tesino, la zona de habla italiana en Suiza, rebosará de sangre debido a un "favor" que la ciudad mostrará. Las interpretaciones varían entre una catástrofe natural devastadora o una crisis sanitaria aguda en dicha área geográfica. Los escépticos, sin embargo, recuerdan que el uso del francés medio y frases latinas ambiguas hace difícil asegurar el significado exacto de estas advertencias.