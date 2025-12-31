La figura de Michel de Nôtredame, conocido universalmente como Nostradamus, mantiene su vigencia casi cinco siglos después de su muerte. Sus escritos, cargados de simbolismo y metáforas oscuras, vuelven a ser objeto de estudio ante la proximidad del 2026. El astrólogo francés publicó en 1555 su obra más famosa, Las Profecías, compuesta por 942 cuartetas que, según sus seguidores, contienen las claves de los acontecimientos mundiales más importantes de la historia moderna.
Las predicciones de Nostradamus que se pueden volver realidad durante el 2026
Los textos del boticario francés anticipan conflictos y eventos extraños. Revisa las cuartetas de Nostradamus que apuntan al nuevo ciclo anual
Cada fin de año, los analistas de su obra revisan los versos para encontrar coincidencias con la actualidad geopolítica y social. Para el periodo que se avecina, se han identificado pasajes que sugieren un futuro convulso, marcado por hostilidades internacionales y fenómenos naturales inusuales. Aunque la interpretación de estos textos antiguos siempre genera debate, la precisión de ciertas estrofas pasadas mantiene alerta a quienes buscan anticiparse a los hechos.
La amenaza de un conflicto extendido
Una de las visiones más alarmantes para el próximo ciclo hace referencia a la guerra. La predicción específica menciona "siete meses de gran guerra" y lamenta la muerte de personas a causa del mal. El texto original cita lugares como Rouen y Evreux, pero las lecturas contemporáneas suelen extrapolar estas ubicaciones a los conflictos actuales en Europa del Este. Se teme que las tensiones existentes entre grandes potencias puedan escalar, cumpliendo con el vaticinio de una lucha prolongada.
En paralelo a los presagios bélicos, aparece una imagen desconcertante sobre un "gran enjambre de abejas" que surgirá en una emboscada nocturna. La asociación de este verso con el año entrante proviene de numerología vinculada al texto. Si bien resulta improbable que se trate de insectos reales causando estragos estratégicos, se especula que podría ser una alegoría sobre nuevas tecnologías militares, como drones, o movimientos sociales masivos que ocurren de manera sorpresiva.
Accidentes fatales y desastres en Europa
Otro de los puntos que genera inquietud se encuentra en la Centuria I, verso 26. Allí, Nostradamus advierte que un "gran hombre" será derribado por un rayo durante el día. La definición de "gran hombre" es amplia y podría referirse desde un jefe de estado hasta una figura de la realeza o una celebridad global. Lo específico del relámpago sugiere un evento repentino e ineludible que conmocionará a la opinión pública internacional.
Finalmente, las profecías señalan un destino sombrío para una región tradicionalmente pacífica. Los escritos indican que el Tesino, la zona de habla italiana en Suiza, rebosará de sangre debido a un "favor" que la ciudad mostrará. Las interpretaciones varían entre una catástrofe natural devastadora o una crisis sanitaria aguda en dicha área geográfica. Los escépticos, sin embargo, recuerdan que el uso del francés medio y frases latinas ambiguas hace difícil asegurar el significado exacto de estas advertencias.