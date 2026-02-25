Cómo crear una barrera natural con plantas y alejar a las chinches de la cama

Lavanda

Lo que para nosotros es un aroma sinónimo de relajación, para las chinches es una señal de advertencia. La lavanda posee un aroma intenso y persistente que resulta sumamente desagradable para estos parásitos y otros insectos como las pulgas.

Para su uso, podrás colocar una maceta cerca de la ventana o en la mesa de luz. Si preferís algo más discreto, podés confeccionar pequeños sacos de tela con flores secas para colocar debajo del colchón o dentro de las fundas de las almohadas.

chinches.jpg Ponele fin a la plaga de chinches con estas plantas.

Romero

El romero es la opción ideal para quienes aseguran no tener mano para la jardinería, ya que es una planta sumamente resistente que exige pocos cuidados, pero ofrece una fragancia potente. Además de sus usos culinarios, su presencia actúa como un repelente natural que bloqueará el ingreso de chinches a la habitación.

Podés colocar una maceta en la ventana o la puerta de la habitación. También existe la posibilidad de dejar ramitas frescas en los rincones estratégicos. Su olor mantendrá a los insectos alejados.

Chinches Creá una barrera olfativa para las chinches con estas plantas.

Albahaca

La albahaca no solo es el complemento perfecto para tus platos; su esencia es un potente repelente de plagas como la chinche debido a sus aceites esenciales. Su capacidad para repeler estos pequeños insectos la convierte en un muro invisible que impide que éstos se sientan cómodos en el ambiente.

Lo único a considerar con esta planta es que la maceta debe tener un buen drenaje y la albahaca debe regarse frecuentemente.