Cómo crear una barrera natural con plantas y alejar a las chinches de la cama

Las chinches representan una de las plagas más molestas en cualquier hogar. Si bien sus picaduras no constituyen un riesgo para la salud, sí nos pueden causar ronchas en la piel. Por este motivo, es menester acudir a distintas técnicas que nos permitirán frenar el avance y repeler dichas plagas. Una de las más efectivas es crear una barrera natural con plantas.
Adiós chinches: cómo crear una barrera natural con tres plantas de fácil cuidado
Las chinches son insectos que no solo colonizan textiles y grietas, sino que afectan directamente nuestro descanso con sus picaduras. Ante este escenario, antes de recurrir a potentes químicos que pueden resultar irritantes o incluso dañino para mascotas y niños, la naturaleza ofrece una solución tan estética como efectiva: las barreras olfativas.
Utilizar plantas aromáticas es una estrategia inteligente para quienes buscan una defensa constante y ecológica. A continuación, te mencionaré tres aliadas fundamentales para blindar tu habitación y evitar que las chinches desarrollen sus nidos dentro de la habitación.
Lavanda
Lo que para nosotros es un aroma sinónimo de relajación, para las chinches es una señal de advertencia. La lavanda posee un aroma intenso y persistente que resulta sumamente desagradable para estos parásitos y otros insectos como las pulgas.
Para su uso, podrás colocar una maceta cerca de la ventana o en la mesa de luz. Si preferís algo más discreto, podés confeccionar pequeños sacos de tela con flores secas para colocar debajo del colchón o dentro de las fundas de las almohadas.
Romero
El romero es la opción ideal para quienes aseguran no tener mano para la jardinería, ya que es una planta sumamente resistente que exige pocos cuidados, pero ofrece una fragancia potente. Además de sus usos culinarios, su presencia actúa como un repelente natural que bloqueará el ingreso de chinches a la habitación.
Podés colocar una maceta en la ventana o la puerta de la habitación. También existe la posibilidad de dejar ramitas frescas en los rincones estratégicos. Su olor mantendrá a los insectos alejados.
Albahaca
La albahaca no solo es el complemento perfecto para tus platos; su esencia es un potente repelente de plagas como la chinche debido a sus aceites esenciales. Su capacidad para repeler estos pequeños insectos la convierte en un muro invisible que impide que éstos se sientan cómodos en el ambiente.
Lo único a considerar con esta planta es que la maceta debe tener un buen drenaje y la albahaca debe regarse frecuentemente.