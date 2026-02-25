San Martín de San Juan avanzó en la Copa Argentina frente a Deportivo Madryn

San Martín de San Juan eliminó a Deportivo Madryn, al derrotarlo 2 a 0 en los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Ciudad de Caseros.
Los goles del conjunto sanjuanino los anotaron Leonardo Monje y Federico Murillo para asegurar el pase a la próxima ronda donde el rival será Platense.
Deportivo Madryn perdió la final por el ascenso a Primera el año pasado ante Gimnasia por penales y tras esta derrota viajará a Mendoza para jugar el domingo próximo con Godoy Cruz por la fecha 3 de la Primera Nacional.
