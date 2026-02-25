Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
San Martín de San Juan avanzó en la Copa Argentina frente a Deportivo Madryn

San Martín de San Juan eliminó a Deportivo Madryn en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Por UNO
San Martín avanzó de ronda.

San Martín de San Juan eliminó a Deportivo Madryn, al derrotarlo 2 a 0 en los 32avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Ciudad de Caseros.

Los goles del conjunto sanjuanino los anotaron Leonardo Monje y Federico Murillo para asegurar el pase a la próxima ronda donde el rival será Platense.

Deportivo Madryn perdió la final por el ascenso a Primera el año pasado ante Gimnasia por penales y tras esta derrota viajará a Mendoza para jugar el domingo próximo con Godoy Cruz por la fecha 3 de la Primera Nacional.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0

Miércoles 25 de febrero

  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en Victoria a las 21.15

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

