San Martín de San Juan avanzó en la Copa Argentina frente a Deportivo Madryn

Los goles del conjunto sanjuanino los anotaron Leonardo Monje y Federico Murillo para asegurar el pase a la próxima ronda donde el rival será Platense.

san martin de san juan

Deportivo Madryn perdió la final por el ascenso a Primera el año pasado ante Gimnasia por penales y tras esta derrota viajará a Mendoza para jugar el domingo próximo con Godoy Cruz por la fecha 3 de la Primera Nacional.