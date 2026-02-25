Champions League: otro gol de Vinicius sentenció el pase del Real Madrid a octavos de final ante Benfica

Tras el escándalo del partido de ida, Vinicius marcó otra vez el gol decisivo para que el Real Madrid le gane 2 a 1 al Benfica y avance a los octavos de final de la Champions League.
En el Bernabéu y sin Gianluca Prestianni, suspendido provisoriamente, los portugueses se pusieron en ventaja con el gol de Rafa Silva, pero el conjunto local lo empató rápidamente a través del francés Aurelien Tchouameni.
Sin Kylian Mbappé, lesionado, y con Franco Mastantuono ingresando desde el banco, el Real Madrid sentenció la serie a 10' del final con un golazo de Vinicius, quien terminó bailando como en la ida y siendo otra vez el protagonista de la jornada.
PSG había ganado 3 a 2 en Mónaco y este miércoles cerró la serie con un empate 2 a 2 en el Parque de los Príncipes para conservar sus chances de defender el título.
En Turín, Juventus le ganó al Galatasaray por 3 a 0 e igualó la serie tras el 5 a 2 conseguido en Estambul por el equipo turco que tuvo a Mauro Icardi ingresando en a segunda parte. Por eso la definición se extendió al alargue donde la visita marcó dos goles y se clasificó.
En el inicio de la jornada Atalanta dio vuelta como local la serie ante Borussia Dortmund ya que tras perder 2 a 0 en la ida se impuso por 4 a 1 con un gol de penal a los 98' del serbio Lazar Samardzic.
Este martes se habían definido otras 4 series en las que Atlético de Madrid, Newcastle y Bayer Leverkusen avanzaron frente al Brujas, Qarabag y Olympiakos.
Por otra parte, Bodo Glimt de Noruega dio la nota al eliminar al Inter tras imponerse 2 a 1 en Milán y ratificar el 3 a 1 del partido de ida.
Los clasificados
Clasificados directo a octavos de final