Champions League: otro gol de Vinicius sentenció el pase del Real Madrid a octavos de final ante Benfica

Embed - VINI BAILÓ, VALVERDE ASISTIÓ POR DUPLICADO Y REAL AVANZÓ EN CASA | R. Madrid 2-1 Benfica | RESUMEN

PSG había ganado 3 a 2 en Mónaco y este miércoles cerró la serie con un empate 2 a 2 en el Parque de los Príncipes para conservar sus chances de defender el título.

Embed - MARQUINHOS MARCÓ Y EL VIGENTE CAMPEÓN SUFRIÓ PERO CLASIFICÓ A OCTAVOS | PSG 2-2 Mónaco | RESUMEN

En Turín, Juventus le ganó al Galatasaray por 3 a 0 e igualó la serie tras el 5 a 2 conseguido en Estambul por el equipo turco que tuvo a Mauro Icardi ingresando en a segunda parte. Por eso la definición se extendió al alargue donde la visita marcó dos goles y se clasificó.

En el inicio de la jornada Atalanta dio vuelta como local la serie ante Borussia Dortmund ya que tras perder 2 a 0 en la ida se impuso por 4 a 1 con un gol de penal a los 98' del serbio Lazar Samardzic.

Embed - PENAL AGÓNICO A LOS 98 Y CLASIFICACIÓN EUFÓRICA DE ATALANTA | Atalanta 4-1 B. Dortmund | RESUMEN

Bodo Glimt dio la sorpresa ante el Inter

Este martes se habían definido otras 4 series en las que Atlético de Madrid, Newcastle y Bayer Leverkusen avanzaron frente al Brujas, Qarabag y Olympiakos.

Por otra parte, Bodo Glimt de Noruega dio la nota al eliminar al Inter tras imponerse 2 a 1 en Milán y ratificar el 3 a 1 del partido de ida.

Los playoffs de la Champions League

Los clasificados

Galatasaray - Juventus 5-2 y 2-3 (en el alargue)

- Juventus 5-2 y 2-3 (en el alargue) Real Madrid - Benfica 1-0 y 2-1

- Benfica 1-0 y 2-1 PSG - Mónaco 3-2 y 2-2

- Mónaco 3-2 y 2-2 Atalanta - Borussia Dortmund 0-2 y 4-1

- Borussia Dortmund 0-2 y 4-1 Newcastle - Qarabag 6-1 y 3-2

- Qarabag 6-1 y 3-2 Atlético de Madrid - Brujas 3-3 y 4-1

- Brujas 3-3 y 4-1 Bodo Glimt - Inter 3-1 y 2-1

- Inter 3-1 y 2-1 Bayer Leverkusen - Olympiakos 2-0 y 0-0

Clasificados directo a octavos de final

Chelsea

Barcelona

Liverpool

Tottenham

Sporting de Lisboa

Manchester City

Arsenal

Bayern Munich

Lo que viene en la Champions League