Estudiantes, con nuevo DT, y Vélez siguen invictos y comparten la punta en el Torneo Apertura

Estudiantes, con el debut del Cacique Medina, venció a Newell's y comparte la cima de la Zona A del Torneo Apertura con Vélez que empató con Riestra.
En Rosario, un golazo de Thiago Palacios abrió el marcador y luego Fabricio Pérez aseguró la victoria por 2 a 0 de Estudiantes frente a Newell's un resultado que le permite mantenerse invicto y puntero con 15 puntos producto de 4 victorias y 3 empates en las 7 primeras fechas.
Newell's, que tiene interinamente en el banco a Lucas Bernardi, es todo lo contrario ya que tiene solo 2 puntos, no ha podido ganar (lleva 2 empates y 5 caídas) y está apremiado por el descenso ya que ocupa el puesto 26 de lo promedios y el 29 de la tabla anual.
En el estadio José Amalfitani, Vélez apenas pudo empatar sin goles con Deportivo Riestra, pero de todas maneras se mantiene puntero e invicto con 15 puntos y una campaña de 4 triunfos y 3 empates.
Riestra sumó de visitante, pero sigue sin ganar, acumula 4 empates y 3 derrotas y está 27 en la tabla anual.
El próximo lunes 2 de marzo a las 19.15 el equipo de los Mellizos Barros Schelotto irá a La Plata para jugar con Estudiantes en un atractivo duelo entre los líderes de la Zona A y dos de los 3 equipos invictos que quedan en el Torneo Apertura.