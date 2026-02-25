Estudiantes, con nuevo DT, y Vélez siguen invictos y comparten la punta en el Torneo Apertura

En Rosario, un golazo de Thiago Palacios abrió el marcador y luego Fabricio Pérez aseguró la victoria por 2 a 0 de Estudiantes frente a Newell's un resultado que le permite mantenerse invicto y puntero con 15 puntos producto de 4 victorias y 3 empates en las 7 primeras fechas.

estudiantes 2 Estudiantes ganó de visitante ante el alicaído Newell's.

Newell's, que tiene interinamente en el banco a Lucas Bernardi, es todo lo contrario ya que tiene solo 2 puntos, no ha podido ganar (lleva 2 empates y 5 caídas) y está apremiado por el descenso ya que ocupa el puesto 26 de lo promedios y el 29 de la tabla anual.