Título que profetizó el covid lanzó una nueva predicción catastrófica

Craig Hamilton-Parker, un británico reconocido por sus seguidores como el "Nuevo Nostradamus", volvió a captar la atención pública tras sus recientes declaraciones en plataformas digitales. Este hombre, que ganó notoriedad al asegurar que realizó una predicción acertada sobre el surgimiento del Covid, sostiene ahora que el mundo enfrentará eventos de extrema gravedad. A través de su canal de YouTube, donde cuenta con una audiencia superior a los 230.000 suscriptores, detalló una serie de visiones que pintan un escenario global complejo y cargado de incertidumbre.
Para elaborar estos pronósticos, el psíquico utiliza el Nadi, un sistema de astrología de origen indio que se basa en la lectura de antiguas hojas de palma. Según esta tradición, estos documentos contienen información sobre el destino de la humanidad. Las interpretaciones actuales sugieren que el futuro inmediato estará marcado por una combinación de inestabilidad política en las grandes potencias, desastres naturales de gran magnitud y el inicio de confrontaciones bélicas que alterarían el orden internacional establecido.
El futuro político y la próxima predicción de impacto
Dentro de sus advertencias más destacadas, Hamilton-Parker mencionó que una situación crítica en Taiwán funcionaría como el detonante de cambios drásticos en Estados Unidos. De acuerdo con su visión, esta circunstancia permitiría que Donald Trump extienda su permanencia en el poder más allá de los límites constitucionales. El argumento principal para este escenario es que el caos derivado de un conflicto bélico impediría la realización normal de los procesos electorales, forzando una continuidad administrativa inédita en la historia norteamericana.
La profecía también incluye amenazas que provienen del espacio exterior. El autor de estos vaticinios indicó que existe el riesgo de que un meteorito pase peligrosamente cerca de la Tierra entre los años 2024 y 2028. Este evento astronómico podría generar consecuencias devastadoras como terremotos, incendios forestales y tsunamis, especialmente si su trayectoria afecta de manera directa el territorio estadounidense o las zonas costeras aledañas.
Conflictos internacionales y fenómenos naturales
El panorama compartido por otros colaboradores en sus transmisiones, como la consejera Vinita Dubey Pande, refuerza la idea de una crisis alimentaria global derivada de guerras entre 2028 y 2029. Estas lecturas señalan a Irán, Israel y Rusia como actores centrales en disputas vinculadas a tensiones religiosas y territoriales. Al mismo tiempo, se mencionaron posibles desastres naturales en el continente asiático, específicamente tsunamis en Taiwán y movimientos sísmicos de relevancia en Japón.
Finalmente, el contenido divulgado por el experto menciona el hallazgo de supuesta evidencia física de objetos voladores no identificados en territorio europeo. Aunque los detalles sobre la ubicación exacta permanecen reservados, Hamilton-Parker calificó esta información como una maniobra de distracción mediática que coincidiría con otros anuncios políticos de gran relevancia. De este modo, el hombre que asegura haber anticipado el Covid mantiene su postura sobre un futuro marcado por la transformación radical de la sociedad.