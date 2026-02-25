craig Los seguidores de Craig Hamilton-Parker aseguran que lanzó una predicción que advertía sobre el covid.

La profecía también incluye amenazas que provienen del espacio exterior. El autor de estos vaticinios indicó que existe el riesgo de que un meteorito pase peligrosamente cerca de la Tierra entre los años 2024 y 2028. Este evento astronómico podría generar consecuencias devastadoras como terremotos, incendios forestales y tsunamis, especialmente si su trayectoria afecta de manera directa el territorio estadounidense o las zonas costeras aledañas.

Conflictos internacionales y fenómenos naturales

El panorama compartido por otros colaboradores en sus transmisiones, como la consejera Vinita Dubey Pande, refuerza la idea de una crisis alimentaria global derivada de guerras entre 2028 y 2029. Estas lecturas señalan a Irán, Israel y Rusia como actores centrales en disputas vinculadas a tensiones religiosas y territoriales. Al mismo tiempo, se mencionaron posibles desastres naturales en el continente asiático, específicamente tsunamis en Taiwán y movimientos sísmicos de relevancia en Japón.

Finalmente, el contenido divulgado por el experto menciona el hallazgo de supuesta evidencia física de objetos voladores no identificados en territorio europeo. Aunque los detalles sobre la ubicación exacta permanecen reservados, Hamilton-Parker calificó esta información como una maniobra de distracción mediática que coincidiría con otros anuncios políticos de gran relevancia. De este modo, el hombre que asegura haber anticipado el Covid mantiene su postura sobre un futuro marcado por la transformación radical de la sociedad.