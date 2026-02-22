Estudiantes ya tiene nuevo DT: los detalles de la designación del Cacique Medina

El entrenador vuelve a la actividad después de su último paso por Talleres de Córdoba, etapa que finalizó en abril del año pasado tras un ciclo que incluyó la obtención de la Supercopa Internacional ante River, el segundo título oficial en la historia del club cordobés.

El nuevo DT firmará contrato este domingo y tomará contacto inmediato con el plantel profesional.

La trayectoria del Cacique Medina

Como jugador

Huracán Buceo 1998-1999

Central Español 2000-2001

Liverpool 2002-2003

Nacional 2004-2005

Cádiz (España) 2005-2007

Racing Ferrol (España) 2007-2008

Nacional 2008-2009

Arsenal de Sarandí 2009

Unión Española (Chile) 2010

River de Uruguay 2011

Nacional

Fénix 2014-2015

Ganó 5 títulos con Nacional.

Como DT

Nacional 2018

Talleres 2019-20

Internacional (Brasil) 2022

Vélez Sarsfield (2022-23)

Granada (España) 2023-24

Talleres 2024

Ganó 2 títulos con Nacional y uno con Talleres.

Ni Demichelis, ni Palermo: Alexander Medina llega a Estudiantes

Durante la búsqueda, la dirigencia evaluó distintos perfiles. El nombre de Martín Demichelis encabezó inicialmente la lista, mientras que también surgió la alternativa de Martín Palermo.

Sin embargo, ninguno logró consenso total dentro del área deportiva y el club optó por un entrenador con experiencia reciente en el fútbol argentino y capacidad para adaptarse rápido al plantel.

Dos factores resultaron determinantes para inclinar la balanza. Por un lado, el director deportivo Marcos Angeleri impulsó con firmeza la candidatura del “Cacique” tras su conocimiento directo del trabajo del uruguayo.

Además, existieron referencias positivas desde el entorno futbolístico, entre ellas el respaldo del arquero Fernando Muslera, quien coincidió con Medina en Nacional y destacó su conducción de grupo.

Medina asume en un contexto particular para Estudiantes de La Plata, que atraviesa una transición tras el exitoso ciclo anterior y busca continuidad competitiva en el plano local e internacional.

La dirigencia pretende sostener la identidad del equipo sin modificar estructuras profundas y apuesta a un entrenador de carácter intenso, orden táctico y experiencia en procesos exigentes.