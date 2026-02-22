Victorio Ramis, con el corazón en la mano: del "estuve tres meses sin caminar" a "volver a debutar" en la Lepra

Sobre el momento exacto en el que el cuarto árbitro alzó el cartel con el número 7, Ramis reveló: "Fue como volver a debutar casi. Estaba un poco nervioso". Aunque tuvo un mano a mano claro que no pudo concretar, no se desespera: "Si no se dio, es porque está preparado para otro gol que sea importante. Tenemos un año largo, un año de Copa Libertadores, ojalá sirva para el equipo".

Embed - Victorio Ramis volvió a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia tras 11 meses

"Estuve tres meses sin caminar", el crudo recuerdo del Pipe

El 27 de marzo de 2025 es una fecha grabada a fuego. A pesar del dolor, Ramis mira hacia atrás con gratitud hacia su círculo íntimo y el cuerpo médico del club.

"Estuve 3 meses sin caminar. Fue la parte más dura porque me cambió la vida. Vino mi mamá a cuidarme, mi hermana y mis hermanos; se iban turnando porque no podía hacer absolutamente nada", relató el cordobés.

El Pipe destacó el trabajo del kinesiólogo Franco Mauseri. "Los chicos tuvieron 16 días de vacaciones y él se quedó conmigo acá. No nos tomamos vacaciones ninguno de los dos". También recordó al resto del cuerpo médico que lo acompañó en su extensa recuperación.

Embed - Independiente Rivadavia en Instagram: "SE GANÓ A LO LEPRA Y CON VUELTA DE EL" View this post on Instagram

Ramis, visiblemente emocionado, se refirió a la alegría de sus compañeros por su retorno al verde césped: "Cuando me saludaron estaban todos con los ojos llorosos. Ver que todos mis compañeros me saludaban era como si hubiera hecho tres goles o hubiera sido una final".

Tras haber cumplido el objetivo de volver, el delantero ya se enfoca en lo que viene, sintiéndose más en casa que nunca: "Estoy hace cuatro años y soy uno de los más viejos. Disfruto día a día el cariño de todos; eso me hace sentir que estoy en mi hogar".