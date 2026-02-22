Inicio Ovación Fútbol Victorio Ramis
Fútbol

Victorio Ramis, con el corazón en la mano: del "estuve tres meses sin caminar" a "volver a debutar" en la Lepra

Victorio Ramis volvió a jugar con la camiseta de Independiente Rivadavia luego de 332 días. El cordobés expresó sus emociones tras la victoria en el Gargantini

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Victorio Ramis volvió a jugar luego de 332 días alejado de las canchas.

Victorio Ramis volvió a jugar luego de 332 días alejado de las canchas.

Pasaron exactamente 332 días para que el Bautista Gargantini pueda volver a disfrutar de uno de sus jugadores más queridos. Luego de aquella tremenda lesión ante Racing el 27 de marzo del 2025, Victorio Ramis volvió a sumar minutos oficiales con la camiseta de Independiente Rivadavia.

El Pipe, bicampeón con la Lepra, ingresó al campo de juego en lugar de Matías Fernández cuando restaban cinco minutos y el marcador se encontraba igualado 2-2. El final ya es conocido: el Azul ganó y el cordobés vivió una tarde soñada en La Catedral. Con las pulsaciones a mil y la ovación de los cuatro costados, volvió a sentirse jugador tras dejar atrás una durísima luxofractura de tibia y peroné.

Victorio Ramis
Victorio Ramis volvió a sumar minutos tras 11 meses.

Victorio Ramis volvió a sumar minutos tras 11 meses.

Victorio Ramis volvió a las canchas luego de 332 días

Con la sonrisa y la buena energía que lo caracteriza, el delantero expresó sus emociones tras el encuentro: "Yo tengo mi familia en Córdoba, pero mi otra familia está acá. Desde que me lesioné pareciera que yo hubiese estado jugando. Me pedían fotos, me alentaban. Creo que ven el esfuerzo que hago".

Sobre el momento exacto en el que el cuarto árbitro alzó el cartel con el número 7, Ramis reveló: "Fue como volver a debutar casi. Estaba un poco nervioso". Aunque tuvo un mano a mano claro que no pudo concretar, no se desespera: "Si no se dio, es porque está preparado para otro gol que sea importante. Tenemos un año largo, un año de Copa Libertadores, ojalá sirva para el equipo".

Embed - Victorio Ramis volvió a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia tras 11 meses

"Estuve tres meses sin caminar", el crudo recuerdo del Pipe

El 27 de marzo de 2025 es una fecha grabada a fuego. A pesar del dolor, Ramis mira hacia atrás con gratitud hacia su círculo íntimo y el cuerpo médico del club.

"Estuve 3 meses sin caminar. Fue la parte más dura porque me cambió la vida. Vino mi mamá a cuidarme, mi hermana y mis hermanos; se iban turnando porque no podía hacer absolutamente nada", relató el cordobés.

El Pipe destacó el trabajo del kinesiólogo Franco Mauseri. "Los chicos tuvieron 16 días de vacaciones y él se quedó conmigo acá. No nos tomamos vacaciones ninguno de los dos". También recordó al resto del cuerpo médico que lo acompañó en su extensa recuperación.

Embed - Independiente Rivadavia en Instagram: "SE GANÓ A LO LEPRA Y CON VUELTA DE EL"
View this post on Instagram

Ramis, visiblemente emocionado, se refirió a la alegría de sus compañeros por su retorno al verde césped: "Cuando me saludaron estaban todos con los ojos llorosos. Ver que todos mis compañeros me saludaban era como si hubiera hecho tres goles o hubiera sido una final".

Tras haber cumplido el objetivo de volver, el delantero ya se enfoca en lo que viene, sintiéndose más en casa que nunca: "Estoy hace cuatro años y soy uno de los más viejos. Disfruto día a día el cariño de todos; eso me hace sentir que estoy en mi hogar".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas