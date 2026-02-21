Alfredo Berti tras la remontada de Independiente Rivadavia: "Los últimos 20 minutos fueron una muestra de carácter"

En conferencia de prensa, Alfredo Berti analizó las acciones y fue preciso en el diagnóstico: “En el primer tiempo estuvimos muy bien, estuvimos para llevarnos una ventaja mayor. En el segundo tiempo los primeros cinco minutos fueron fatales, nos convirtieron dos goles y nos costó 15 minutos acomodarnos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025327048906961003&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA TOTAL EN EL GARGANTINI!! DOBLETE DE SARTORI PARA EL 3-2 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE INDEPENDIENTE.



Y en ese puñado de minutos del complemento donde la Lepra no hizo pie, el DT metió mano en el banco de suplentes para revertir la situación. Al respecto, Berti expresó: “Los cambios nos dieron energía. Los últimos 20 minutos fueron una muestra de carácter de estos chicos”.

En sintonía, el entrenador amplió: “El equipo puso carácter y juego. Estamos en un momento donde todo el grupo se siente cómodo y a gusto. Competimos en los entrenamientos, compiten entre ellos y eso le da un plus a cada uno cuando entramos a la cancha”.

Sin dudas que la clave de Independiente Rivadavia estuvo en los relevos que ingresaron para revertir el golpe anímico y, por supuesto, dar vuelta el resultado. Sin embargo, Alfredo Berti dejó en claro su satisfacción con todos sus jugadores: “Me voy conforme con los que iniciaron y también muy tranquilo con los que entraron después”.

alfredo berti Alfredo Berti analizó el triunfo de Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con este triunfo, la Lepra escala a la primera posición de su zona, con 15 puntos en 6 PJ, aunque debe aguardar el resultado entre Central Córdoba y Tigre para saber si el Matador lo supera o si los mendocinos continúan liderando.

Además, Independiente Rivadavia mira de reojo el inicio de la Copa Libertadores, aunque la prioridad, por el momento, es clara.

“Estamos muy enfocados en el torneo local, en la posibilidad de seguir sumando puntos. Ese es el objetivo que tenemos para que después nos encuentre el inicio de la Copa Libertadores en un lugar que nos dé tranquilidad como para poder entrar en el reducido”, concluyó Alfredo Berti, revelando la necesidad de hacer un buen colchón de puntos en el torneo doméstico para luego enfocarse en el certamen continental.