Una imagen de la famosa Mona Lisa comenzó a circular en redes y generó debate: ¿es el original o una simple copia? A simple vista parece idéntica, pero hay tres diferencias clave que dejan en evidencia que no se trata de la obra auténtica. ¿Podrás resolver este acertijo visual?
Acertijo visual: encontrá las 3 diferencias que revelan que esta Mona Lisa no es original
Con este acertijo visual nivel medio, podrás desafiar tus capacidades y tu concentración al intentar encontrar las 3 diferencias escondidas en la Mona Lisa
La pintura original, realizada por Leonardo da Vinci a comienzos del siglo XVI, es una de las piezas más estudiadas y analizadas de la historia del arte. Actualmente se exhibe en el Museo del Louvre, en París, donde millones de personas la visitan cada año. Sin embargo, esta versión presenta diferencias claras que revelan que es una réplica.
Acertijo visual: encuentra las 3 diferencias
Los acertijos visuales son uno de los desafíos favoritos por su carácter entretenido y porque ponen a prueba habilidades como la concentración, la memoria visual y la atención a los pequeños detalles. En esta ocasión, el reto propone observar con detenimiento un cuadro aparentemente idéntico al original protagonizadas por una mujer icónica. ¿Podrás encontrar las diferencias?
A simple vista, ambas imágenes parecen iguales. Sin embargo, nada es lo que parece. Entre una imagen y otra se esconden tres diferencias sutiles que solo los ojos más atentos logran detectar en poco tiempo.
Respuesta del acertijo visual
Uno de los detalles más notorios es la presencia de un árbol claramente visible en el paisaje detrás de la figura. En la obra original, el fondo muestra un paisaje rocoso y brumoso con caminos y montañas, pero no aparece un árbol definido de esa manera.
Este elemento agregado modifica la composición y rompe con la atmósfera característica creada por Da Vinci. En esta versión, la figura luce un colgante en el cuello. Sin embargo, en la pintura original, la Mona Lisa no lleva ningún collar ni joya visible.
Este detalle es fundamental, ya que la sobriedad en la vestimenta es uno de los rasgos distintivos del retrato auténtico.
Otro punto clave es la orientación. Esta copia presenta la imagen invertida, como si estuviera espejada. En el original, la figura está orientada de manera diferente, con una disposición específica del cuerpo y la mirada que responde a la composición clásica del Renacimiento.