Acertijo visual: encontrá las 3 diferencias que revelan que esta Mona Lisa no es original

A simple vista, ambas imágenes parecen iguales. Sin embargo, nada es lo que parece. Entre una imagen y otra se esconden tres diferencias sutiles que solo los ojos más atentos logran detectar en poco tiempo.

Respuesta del acertijo visual

Uno de los detalles más notorios es la presencia de un árbol claramente visible en el paisaje detrás de la figura. En la obra original, el fondo muestra un paisaje rocoso y brumoso con caminos y montañas, pero no aparece un árbol definido de esa manera.

Este elemento agregado modifica la composición y rompe con la atmósfera característica creada por Da Vinci. En esta versión, la figura luce un colgante en el cuello. Sin embargo, en la pintura original, la Mona Lisa no lleva ningún collar ni joya visible.

cuadro de la mona lisa En el cuadro original no hay un árbol al fondo, Mona Lisa no lleva colgante y además la imagen está enfocada al revés.

Este detalle es fundamental, ya que la sobriedad en la vestimenta es uno de los rasgos distintivos del retrato auténtico.

Otro punto clave es la orientación. Esta copia presenta la imagen invertida, como si estuviera espejada. En el original, la figura está orientada de manera diferente, con una disposición específica del cuerpo y la mirada que responde a la composición clásica del Renacimiento.