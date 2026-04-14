El pronóstico del tiempo anticipa un martes muy agradable con presencia del sol durante toda la jornada. Hacia la noche se espera el ingreso de un frente frío que llegaría acompañado de posibles lluvias y lloviznas que se extenderían hasta la madrugada del miércoles. Desde el jueves se recuperan los típicos días de otoño.
Pronóstico del tiempo: llega un frente del sur que podría estar acompañado de lluvias hacia la noche
Este martes será un día cálido con mucha presencia de sol, pero hacia la noche cambia por completo, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale señaló a radio Nihuil que el amanecer de este martes es un poco más fresco que el de ayer, pero después del mediodía será un día cálido.
El cielo estará despejado y el sol calentará hasta llegar a los 27 grados de máxima durante la tarde. Hacia el final del día se espera la llegada de un frente del sur que traerá humedad.
Esto favorecerá a la formación de lluvias y lloviznas de forma intermitente que ocurrirán durante la noche de este martes y se extenderían hasta el amanecer del miércoles.
Pronóstico del tiempo con descenso de temperatura
Este frente provocará además descenso de la temperatura. El miércoles estará marcado por la poca amplitud térmica ya que se espera una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa que el jueves y el viernes se restablece el tiempo típico de otoño con mínimas que rondarán los 14 o 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 25 grados acompañados de buen tiempo.