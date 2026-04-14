Pronóstico del tiempo: llega un frente del sur que podría estar acompañado de lluvias hacia la noche

Esto favorecerá a la formación de lluvias y lloviznas de forma intermitente que ocurrirán durante la noche de este martes y se extenderían hasta el amanecer del miércoles.

Pronóstico del tiempo con descenso de temperatura

Este frente provocará además descenso de la temperatura. El miércoles estará marcado por la poca amplitud térmica ya que se espera una mínima de 17 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa que el jueves y el viernes se restablece el tiempo típico de otoño con mínimas que rondarán los 14 o 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 25 grados acompañados de buen tiempo.