José Autran se impuso en la Etapa Reina de la Vuelta de Mendoza

Moyano acumula un tiempo de 28 horas 10 minutos y 37 segundos (28h 10' 37''), manteniendo una ventaja de 1 minuto 40 segundos sobre Autran, y de 1 minuto 58 segundos del tercero, Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén).

El ataque final de la etapa lo encabezaron siete pedalistas, al pasar la Curva de la Soberanía, y allí estaba Autran, junto a Royner Navarro, Moyano, Figueiredo, los hermanos Fernando y Bruno Contreras, y Moyata, Díaz y Videla.

Al salir de la Ruta 7, pasando la Villa de Las Cuevas, el lote de escapados se redujo, y quedaron subiendo Autran, de cabeza; Eduardo Moyata, Christian Moyano, que luego se retrasaría; Rodrigo Díaz y Videla.

ciclismo-vuelta de mendoza-etapa 10 (1)

Final para la Vuelta de Mendoza: se corre la 10ª etapa

Este domingo se correrá la 10ª y última etapa, donde el equipo del SEP tendrá la última oportunidad de desbancar al de la Muni de Guaymallén, que defenderá la posición de privilegio de Moyano, que correrá con la malla líder.

La largada será en casa de Gobierno, para luego dirigirse hacia el Este, en Guaymallén, y comenzara a rodar por el circuito establecido entre el Acceso Sur y Acceso Este.