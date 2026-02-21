José Autran se impuso en la Etapa Reina de la Vuelta de Mendoza

Este sábado se disputó la etapa más esperada de la Vuelta de Mendoza, en su 50ª edición y que tuvo como ganador al chileno José Autran del equipo SEP San Juan, que llegó primero al Cristo Redentor, a casi 4000 metros sobre el nivel del mar, marcando un tiempo récord para este parcial.
La novena y penúltima etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza volvió a ser la verdadera batalla clave para dirimir quien llega con el objetivo de ganarla, casi cumplido, al epílogo de este domingo. Autran hizo un heroico esfuerzo para bajar al líder de la General, Christian Moyano (Municipalidad de Guaymallén), clavó un tiempo de 2 horas 50 minutos 08 segundos para los 92,5 kilómetros que unen la villa de Uspallata con el monumento al Cristo Redentor (3.834 m.s.n.m.).
Al pedalista del SEP San Juan lo escoltaron Eduardo Moyata (Pio Rico/Bolivia) y Agustín Videla (SEP San Juan), Rodrigo Díaz, Royner Navarro y luego Christian Moyano, que de esta forma mantuvo el liderazgo del giro mendocino, máxima competencia del ciclismo en esta provincia.
Moyano acumula un tiempo de 28 horas 10 minutos y 37 segundos (28h 10' 37''), manteniendo una ventaja de 1 minuto 40 segundos sobre Autran, y de 1 minuto 58 segundos del tercero, Fernando Contreras (Municipalidad de Guaymallén).
El ataque final de la etapa lo encabezaron siete pedalistas, al pasar la Curva de la Soberanía, y allí estaba Autran, junto a Royner Navarro, Moyano, Figueiredo, los hermanos Fernando y Bruno Contreras, y Moyata, Díaz y Videla.
Al salir de la Ruta 7, pasando la Villa de Las Cuevas, el lote de escapados se redujo, y quedaron subiendo Autran, de cabeza; Eduardo Moyata, Christian Moyano, que luego se retrasaría; Rodrigo Díaz y Videla.
Final para la Vuelta de Mendoza: se corre la 10ª etapa
Este domingo se correrá la 10ª y última etapa, donde el equipo del SEP tendrá la última oportunidad de desbancar al de la Muni de Guaymallén, que defenderá la posición de privilegio de Moyano, que correrá con la malla líder.
La largada será en casa de Gobierno, para luego dirigirse hacia el Este, en Guaymallén, y comenzara a rodar por el circuito establecido entre el Acceso Sur y Acceso Este.