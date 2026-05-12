Erró su penal en River y Coudet lo borró para el partido con Gimnasia La Plata

El Chacho Coudet dio su lista de convocados y sorprendió al borrar de la misma a Kendry Páez y a Ian Subiabre por motivos meramente futbolísticos, sin que ninguno de los dos presente molestias físicas.

Llamó la atención las ausencias de Páez y Subiabre, dos jugadores que suelen estar en la consideración del entrenador del club de Núñez.

subiabre-river Subiabre no fue convocado por Coudet.

El caso del oriundo de Comodoro Rivadavia es incluso más llamativo, pues tuvo minutos en doce de los trece partidos que dirigió el técnico, siendo de la partida en nueve de ellos. El ecuatoriano por su parte, lo hizo en nueve, jugando tres desde el arranque.

convocados-river

Además la otra gran novedad es que vuelve a concentrar Franco Armani, quien estará en el banco de suplentes (Santiago Beltrán se ganó el puesto) en el partido de este miércoles ante Gimnasia La Plata, que se jugará a las 21.30.

Armani tuvo tres lesiones este año; un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles de esa misma pierna y una posterior fibrosis.

La probable formación de River vs. vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

La formación del equipo de Núñez para enfrrentar al Lobo sería la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.