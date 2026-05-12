La decisión que tomó Barcelona con Hansi Flick tras coronarse campeón de España

Barcelona y Hansi Flick llegaron a un acuerdo

Según trascendió en la prensa española, el entrenador alemán y el club han llegado a un acuerdo de palabra para extender su contrato, el cual tiene como vencimiento actual el mes de junio del 2027. En principio, la idea es extenderlo por un año más.

La intención de Barcelona es blindar el proyecto hasta mediados de 2028, incluyendo además una cláusula de prórroga automática por otros 12 meses adicionales supeditada al cumplimiento de objetivos específicos.

Este movimiento estratégico no es casualidad, sino el resultado de una gestión deportiva que ha devuelto al Culé a la cima del fútbol europeo. Flick asumió el cargo a mediados de 2024 y, en un tiempo récord, construyó un ciclo altamente dominante y eficiente. Las estadísticas que respaldan su renovación son demoledoras: en 114 partidos logró 87 victorias, 10 empates y apenas 17 derrotas.

Más allá de los números fríos, lo que han conquistado a los hinchas de Barcelona, cabe resaltar que de los siete clásicos disputados contra el Real Madrid, el equipo de Flick salió victorioso en seis.

hansi-flick.jpg Hansi Flick ganó su quinto título como DT de Barcelona.

A pesar de que el acuerdo es total, el club ha decidido manejar los tiempos del anuncio oficial con extrema prudencia y respeto. Dos factores retrasan la firma definitiva: el reciente fallecimiento del padre del entrenador y el hecho de que la temporada aún no ha terminado de manera oficial.

Con cinco títulos ya en su haber (dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey), la renovación de Flick representa la apuesta por la estabilidad y la ambición de un club que parece haber encontrado su rumbo tras años de transición.