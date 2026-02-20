Inicio Ovación Polideportivo Vuelta de Mendoza
Ciclismo

El brasileño Gonzelli ganó la 8va etapa y la Vuelta de Mendoza llega este sábado al Cristo Redentor

El brasileño Otavio Gonzelli fue ganador de la octava etapa de la Vuelta Mendoza 2026 que este sábado tendrá la etapa reina: la subida al Cristo Redentor.

Por UNO
La llegada de la etapa 8 fue en Junín.

La llegada de la etapa 8 fue en Junín.

El brasileño Otavio Gonzelli fue ganador de la octava etapa de la Vuelta Mendoza 2026 que este sábado comenzará a definirse con la etapa reina: la subida al Cristo Redentor.

Gonzelli fue el primero en llegar al Parque Dueño del Sol de Junín donde finalizó un parcial de 163 kilómetros que largó en Lavalle y pasó por San Martín.

Integrante del equipo Localiza Meeo, el ganador superó en el embalaje a Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) respectivamente.

De todas maneras, Christian Moyano de la Municipalidad de Guaymallén sigue siendo el puntero de la general a falta de solo dos etapas.

La novena etapa de la Vuelta de Mendoza 2026

USPALLATA - CRISTO REDENTOR

  • Hora: 9
  • Recorrido: 92,5 km. Uspallata por la carretera Libertador Gral. San Martín (RN 7), Polvaredas, Punta de Vacas, Los Penitentes, Puente del Inca, Horcones, Las Cuevas y Cristo Redentor de los Andes.
  • Meta Sprint: km 5 (desde Uspallata).
  • Primera Meta de Montaña: km 22 Monumento Picheuta.
  • Segunda Meta de Montaña: km 63 Aduana de Horcones.
  • Tercera Meta de Montaña: km 81 Curva de la Soberanía

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas