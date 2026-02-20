El brasileño Gonzelli ganó la 8va etapa y la Vuelta de Mendoza llega este sábado al Cristo Redentor

Gonzelli fue el primero en llegar al Parque Dueño del Sol de Junín donde finalizó un parcial de 163 kilómetros que largó en Lavalle y pasó por San Martín.

Integrante del equipo Localiza Meeo, el ganador superó en el embalaje a Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) respectivamente.