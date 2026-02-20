El brasileño Gonzelli ganó la 8va etapa y la Vuelta de Mendoza llega este sábado al Cristo Redentor

El brasileño Otavio Gonzelli fue ganador de la octava etapa de la Vuelta Mendoza 2026 que este sábado comenzará a definirse con la etapa reina: la subida al Cristo Redentor.
El brasileño Otavio Gonzelli fue ganador de la octava etapa de la Vuelta Mendoza 2026 que este sábado comenzará a definirse con la etapa reina: la subida al Cristo Redentor.
Gonzelli fue el primero en llegar al Parque Dueño del Sol de Junín donde finalizó un parcial de 163 kilómetros que largó en Lavalle y pasó por San Martín.
Integrante del equipo Localiza Meeo, el ganador superó en el embalaje a Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz) respectivamente.
De todas maneras, Christian Moyano de la Municipalidad de Guaymallén sigue siendo el puntero de la general a falta de solo dos etapas.
USPALLATA - CRISTO REDENTOR