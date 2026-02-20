Inicio Ovación Fútbol River Plate
Fútbol

¿Elogio o mufa? La pícara frase de Guillermo Barros Schelotto sobre la crisis de River

Guillermo Barros Schelotto rompió el silencio antes de recibir a River. El Mellizo lanzó un análisis que muchos interpretaron como una sutil estrategia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa a horas del partido con River.

Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa a horas del partido con River.

En la previa de uno de los duelos más atractivos de la fecha, Guillermo Barros Schelotto volvió a demostrar que, como en sus mejores épocas como futbolista, juega los partidos tanto dentro como fuera de la cancha. El técnico de Vélez habló en conferencia de prensa y se refirió al turbulento presente de River, su rival de turno.

El Mellizo optó por un discurso cargado de respeto, pero con una posible segunda intención que en el mundo del fútbol no pasó desapercibida. Al ser consultado sobre si el mal momento del Millonario representaba un plus para su equipo, el DT del Fortín no escatimó en elogios para Marcelo Gallardo y sus dirigidos.

gallardo
Marcelo Gallardo ultima detalles para la visita de River a V&eacute;lez.

Marcelo Gallardo ultima detalles para la visita de River a Vélez.

"Están acostumbrados": ¿Respeto o intento de mufa?

"No creo que sea un plus, porque son jugadores que, más allá de la jerarquía futbolística, han atravesado momentos de mucha importancia en sus carreras", comenzó diciendo Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, lo que siguió fue lo que despertó la suspicacia de los usuarios en las redes.

"Permanentemente River juega siempre definiciones de los torneos... están acostumbrados a esta situación. Quizás no están acostumbrados al hecho de haber perdido dos partidos o lo del entrenador, pero sí a estar en situaciones límites", sumó el entrenador de Vélez.

Para finalizar el Mellizo, con un dejo de picardía, sentenció: "Lo van a saber resolver. Desde lo anímico, no tengo dudas que lo van a poder resolver. Desde lo futbolístico hay que ver si nosotros los dejamos. Si nos logramos imponer. Trataremos de hacerlo".

Para muchos, esta insistencia en la "costumbre" de River a ganar y su capacidad para resolver "lo anímico" suena a la clásica estrategia de depositar toda la presión en el rival, incluso tratándose de un equipo que viene golpeado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2024865582647021893&partner=&hide_thread=false

El domingo a las 19:15, cuando Darío Herrera de el pitazo inicial, se verá si las palabras de Guillermo fueron un sincero homenaje a la jerarquía de River o si, una vez más, el Mellizo logró su cometido de incomodar al rival antes de que ruede la pelota.

La pésima noticia que recibió Gallardo a horas del partido

En las últimas horas se confirmó que Ezequiel Centurión sufrió un desgarro en el pectíneo de su pierna izquierda. Este músculo, ubicado en la región superior del muslo, es fundamental para la estabilidad y los movimientos de aducción y rotación de la cadera.

En este contexto el exarquero de Independiente Rivadavia sería baja, al menos, por los próximos 21 días. Es decir, se perdería los encuentros ante Vélez, Bangield y la Lepra mendocina.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas