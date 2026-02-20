¿Elogio o mufa? La pícara frase de Guillermo Barros Schelotto sobre la crisis de River

"Permanentemente River juega siempre definiciones de los torneos... están acostumbrados a esta situación. Quizás no están acostumbrados al hecho de haber perdido dos partidos o lo del entrenador, pero sí a estar en situaciones límites", sumó el entrenador de Vélez.

Para finalizar el Mellizo, con un dejo de picardía, sentenció: "Lo van a saber resolver. Desde lo anímico, no tengo dudas que lo van a poder resolver. Desde lo futbolístico hay que ver si nosotros los dejamos. Si nos logramos imponer. Trataremos de hacerlo".

Para muchos, esta insistencia en la "costumbre" de River a ganar y su capacidad para resolver "lo anímico" suena a la clásica estrategia de depositar toda la presión en el rival, incluso tratándose de un equipo que viene golpeado.

El domingo a las 19:15, cuando Darío Herrera de el pitazo inicial, se verá si las palabras de Guillermo fueron un sincero homenaje a la jerarquía de River o si, una vez más, el Mellizo logró su cometido de incomodar al rival antes de que ruede la pelota.

La pésima noticia que recibió Gallardo a horas del partido

En las últimas horas se confirmó que Ezequiel Centurión sufrió un desgarro en el pectíneo de su pierna izquierda. Este músculo, ubicado en la región superior del muslo, es fundamental para la estabilidad y los movimientos de aducción y rotación de la cadera.

En este contexto el exarquero de Independiente Rivadavia sería baja, al menos, por los próximos 21 días. Es decir, se perdería los encuentros ante Vélez, Bangield y la Lepra mendocina.