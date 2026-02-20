Tras la postergación, Independiente Rivadavia recibe al Rojo en el Bautista Gargantini: hora, TV y formaciones

Por segundo fin de semana consecutivo, la Lepra se reencontrará con su público. Y que mejor que tener la posibilidad de tomarse revancha en condición de local. Esto, sin dudas, es lo que intentarán hacer los comandados por Alfredo Berti.

De no mediar inconvenientes, el director técnico del Azul se inclinaría por el equipo que viene saliendo de memoria las últimas fechas.

Si bien Tomás Bottari (que salió con molestias en la zona del tobillo en el partido ante el Pirata) estuvo en duda en el inicio de la semana, el mediocampista central sería de la partida ante el Rojo.

alfredo-berti-independiente-rivadavia1 Alfredo Berti repetiría equipo. Nicolás Ríos / Diario UNO

En este sentido, Nicolás Bolcato seguirá siendo el guardián de los tres palos y estará resguardado por la ya característica línea de cinco en el fondo: Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi.

En mitad de cancha Bottari jugaría acompañado de José Florentín y Matías Fernández. En ofensiva estarán el capitán Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

La buena noticia de la semana pasó por las fotos, que la cuenta oficial del club publicó, de Alex Arce. Al paraguayo, referente de Independiente Rivadavia, se lo vio entrenando a la par de sus compañeros y con una sonrisa dibujada en el rostro.

gustavo-quinteros-independiente Gustavo Quinteros deberá meter un cambio obligado.

Por su parte Gustavo Quinteros, DT de Independiente de Avellaneda, deberá meter una variante obligadas. Santiago Montiel padece una molestia muscular por la que no viajó a Mendoza para el compromiso de este sábado.

Dos nombres son los que pican en punta para ocupar este lugar. En la última práctica antes de emprender su viaje, el director técnico probó a Walter Mazzantti e Ignacio Pusetto.

Probables formaciones