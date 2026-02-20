Chile batió récord de turistas desde 2017: qué lugar ocupan los argentinos en el ranking

El boom turístico se explica por la recuperación sostenida tras la pandemia y el fortalecimiento de mercados cercanos. En comparación con años previos, 2022 cerró con apenas 2 millones, 2023 con 3.7 millones y 2024 con 5.2 millones. El 2025 consolida la tendencia al alza y acerca a Chile a sus niveles históricos.

renaca chile playas vacaciones Reñaca, en Chile, otro año más explotada de turistas.

Los argentinos como turistas en Chile

Los argentinos lideran cómodamente el ranking de turistas por cuarto año consecutivo. En 2025, 2.856.441 de personas cruzaron la cordillera, representando el 47,6% del total de visitantes y un aumento del 36,8% respecto a 2024. Esta predominancia se debe a la proximidad geográfica, la variedad de atractivos —desde la Patagonia hasta el desierto de Atacama— y factores como el tipo de cambio favorable en años anteriores.