Chile batió récord de turistas desde 2017: qué lugar ocupan los argentinos en el ranking

Chile cerró el 2025 con un hito impresionante en su sector turístico: 6 millones llegadas de turistas extranjeros, la cifra más alta desde 2017 (cuando se registraron 6.45 millones) y el mejor desempeño pospandemia. Este número representa un crecimiento del 14,6% respecto a 2024, cuando ya se habían superado los 5.2 millones.
El boom turístico se explica por la recuperación sostenida tras la pandemia y el fortalecimiento de mercados cercanos. En comparación con años previos, 2022 cerró con apenas 2 millones, 2023 con 3.7 millones y 2024 con 5.2 millones. El 2025 consolida la tendencia al alza y acerca a Chile a sus niveles históricos.
Los argentinos como turistas en Chile
Los argentinos lideran cómodamente el ranking de turistas por cuarto año consecutivo. En 2025, 2.856.441 de personas cruzaron la cordillera, representando el 47,6% del total de visitantes y un aumento del 36,8% respecto a 2024. Esta predominancia se debe a la proximidad geográfica, la variedad de atractivos —desde la Patagonia hasta el desierto de Atacama— y factores como el tipo de cambio favorable en años anteriores.
En segundo lugar se ubicó Brasil, con 681.649 llegadas (11,4% del total), aunque con una leve baja del 13,4% interanual. Le siguieron Bolivia (562.729), Perú (352.353), Estados Unidos (250.460), Colombia (149.592) y España (80.821). Sudamérica domina ampliamente el flujo, confirmando que los vecinos son clave para el turismo chileno.
Las autoridades de Chile resaltaron que, pese a descensos en algunos mercados lejanos, el aporte argentino impulsó el récord general. Se enfatizó el posicionamiento regional del país trasandino, comparado con países más poblados como Brasil o Argentina, que recibieron cifras similares o menores en proporción a su tamaño.