En la zona costera de Reñaca, hay varios cafés y bistrós que combinan influencias europeas con un ambiente relajado y vistas cercanas al mar. Pero este restaurante suele ofrecer desayunos, almuerzos y cenas en un formato versátil, ideal para parejas, familias o amigos que buscan algo más que una comida rápida. La propuesta gastronómica a menudo incluye opciones para compartir, lo que facilita disfrutar de variedad sin pedir platos individuales. Los precios accesibles en algunos platos principales hace que sea popular entre locales y turistas.
Uno de los restaurantes más coquetos de Reñaca ofrece un plato para compartir por $13.000 argentinos
Este restaurante ofrece un espacio pet friendly en sus terrazas, con horarios amplios que van de 9 a 21 o más en algunos días
Una de las atracciones principales en este restaurante es la posibilidad de elegir platos para 2 personas a precios convenientes. Por ejemplo, hay opciones que parten desde los $13.000 argentinos, lo que representa una buena relación calidad-precio para compartir. Estas preparaciones suelen ser abundantes y bien equilibradas, con ingredientes frescos que destacan por su sabor.
El restaurante coqueto pero económico de Reñaca
Millefleur Café et Bistró se encuentra en avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, y es uno de los locales que mejor representa este estilo. Con una estética francesa y un ambiente acogedor, funciona desde la mañana hasta la noche, ofreciendo desde desayunos hasta cenas. El plato destacado para dos personas es la tortilla de papas y chorizo, disponible desde $13.000 argentinos, una opción clásica, sustanciosa y perfecta para compartir sin gastar mucho.
Además de la tortilla de papas y chorizo, el menú del restaurante incluye otras alternativas para compartir, aunque con precios más altos. Entre ellas destacan los langostinos a la parrilla, los ostiones a la parmesana y el pulpo al ajillo, que aportan sabores marinos intensos y bien preparados. Estas opciones son ideales para quienes buscan algo más gourmet o con influencias mediterráneas, manteniendo el carácter bistró del lugar.
Otras alternativas populares para compartir en el restaurante son las mollejas, preparadas de manera tradicional, y la tabla de quesos y charcutería, que combina una selección variada de quesos y embutidos. Estas tablas funcionan bien como entrada o como plato principal ligero, acompañadas de pan artesanal o bebidas. El enfoque en productos de calidad y presentaciones cuidadas hace que estas opciones sean frecuentes en las recomendaciones de los visitantes.
Millefleur Café et Bistró ofrece un espacio pet friendly en sus terrazas, con horarios amplios que van de 9 a 21 o más en algunos días. Su ubicación en Reñaca lo hace conveniente para quienes recorren la costa, y el ambiente versátil permite desde un desayuno tranquilo hasta una cena más distendida en el restaurante.