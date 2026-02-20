Uno de los restaurantes más coquetos de Reñaca ofrece un plato para compartir por $13.000 argentinos

Además de la tortilla de papas y chorizo, el menú del restaurante incluye otras alternativas para compartir, aunque con precios más altos. Entre ellas destacan los langostinos a la parrilla, los ostiones a la parmesana y el pulpo al ajillo, que aportan sabores marinos intensos y bien preparados. Estas opciones son ideales para quienes buscan algo más gourmet o con influencias mediterráneas, manteniendo el carácter bistró del lugar.

restaurante millefleur 3 Este es uno de los restaurante mejor catalogados de la zona.

Otras alternativas populares para compartir en el restaurante son las mollejas, preparadas de manera tradicional, y la tabla de quesos y charcutería, que combina una selección variada de quesos y embutidos. Estas tablas funcionan bien como entrada o como plato principal ligero, acompañadas de pan artesanal o bebidas. El enfoque en productos de calidad y presentaciones cuidadas hace que estas opciones sean frecuentes en las recomendaciones de los visitantes.

Millefleur Café et Bistró ofrece un espacio pet friendly en sus terrazas, con horarios amplios que van de 9 a 21 o más en algunos días. Su ubicación en Reñaca lo hace conveniente para quienes recorren la costa, y el ambiente versátil permite desde un desayuno tranquilo hasta una cena más distendida en el restaurante.