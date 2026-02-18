En la costa norte de Chile, existen restaurantes que capturan la esencia del mar con platos abundantes y sabores directos del océano. Son locales gastronómicos que suelen ubicarse en zonas residenciales o algo apartadas del centro turístico, pero que atraen a comensales por la frescura de sus productos y porciones generosas. Estos lugares mantienen un estilo sencillo, con mesas compartidas y un enfoque en mariscos y pescados preparados de forma tradicional, sin excesos en la decoración ni en el servicio.
El restaurante frente a la playa de La Serena donde se puede compartir un mix de mariscos por $50.000
Los mariscos y platos de mar son la especialidad en este restaurante muy bien ubicado en esa localidad turística
Lo que diferencia a algunos de estos restaurantes es su oferta de platos para compartir, ideales para grupos que quieren probar varios sabores sin pedir múltiples entradas. Hay opciones que combinan diferentes mariscos en una sola preparación, con precios que resultan convenientes para varias personas. Este tipo de menús permite disfrutar de la variedad del Pacífico chileno de manera práctica y económica.
El restaurante frente a la playa de La Serena
Mar Adentro se encuentra en calle Rengo 4629, La Serena, en un sector tranquilo pero accesible desde el centro de la ciudad. Es un restaurante especializado en mariscos y pescados frescos, con una reputación por sus preparaciones caseras y porciones abundantes. El local tiene un ambiente familiar, con atención directa y un menú que resalta lo mejor de la costa coquimbana, incluyendo productos del día traídos de las caletas cercanas.
Una de las opciones más destacadas es el mix de mariscos para compartir, que tiene un precio de $50.000 argentinos y alcanza cómodamente para 2 o 3 personas. Incluye anillos de calamar fritos o a la plancha, camarón ecuatoriano y nacional, pinzas de jaiba, locos y ostiones en preparación pilpil servidos en greda caliente. Esta combinación ofrece una variedad de texturas y sabores, desde lo crujiente hasta lo cremoso y picante, todo preparado con ingredientes frescos que resaltan el sabor natural del mar.
Otras especialidades del retaurante son el pulpo a la parrilla, que se presenta tierno y con un toque ahumado, y opciones más frescas como luche marinado o ceviche de camarón, pulpo y cochayuyo. Estos platos incorporan algas locales como el cochayuyo y el luche, agregando un elemento tradicional y nutritivo a la carta. Son preparaciones que combinan bien con arroz, papas o ensaladas simples, y permiten explorar sabores menos comunes en menús turísticos.
Mar Adentro es una restaurante recomendable en La Serena para quienes buscan mariscos frescos y abundantes a precios razonables. Su ubicación lo hace ideal para quienes se alojan en barrios residenciales o quieren escapar de las multitudes del centro. Ofrece una experiencia auténtica de la gastronomía costera chilena.