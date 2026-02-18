El restaurante frente a la playa de La Serena donde se puede compartir un mix de mariscos por $50.000

Una de las opciones más destacadas es el mix de mariscos para compartir, que tiene un precio de $50.000 argentinos y alcanza cómodamente para 2 o 3 personas. Incluye anillos de calamar fritos o a la plancha, camarón ecuatoriano y nacional, pinzas de jaiba, locos y ostiones en preparación pilpil servidos en greda caliente. Esta combinación ofrece una variedad de texturas y sabores, desde lo crujiente hasta lo cremoso y picante, todo preparado con ingredientes frescos que resaltan el sabor natural del mar.

restaurante mar adentro 2 Los mariscos son la especialidad de este restaurante.

Otras especialidades del retaurante son el pulpo a la parrilla, que se presenta tierno y con un toque ahumado, y opciones más frescas como luche marinado o ceviche de camarón, pulpo y cochayuyo. Estos platos incorporan algas locales como el cochayuyo y el luche, agregando un elemento tradicional y nutritivo a la carta. Son preparaciones que combinan bien con arroz, papas o ensaladas simples, y permiten explorar sabores menos comunes en menús turísticos.

Mar Adentro es una restaurante recomendable en La Serena para quienes buscan mariscos frescos y abundantes a precios razonables. Su ubicación lo hace ideal para quienes se alojan en barrios residenciales o quieren escapar de las multitudes del centro. Ofrece una experiencia auténtica de la gastronomía costera chilena.