Por $4.000 argentinos se puede tomar cualquier trago típico en este restaurante de Concón

Una de las fortalezas del lugar son sus tragos a un precio promedio de $4.000 argentinos, una opción económica que incluye una amplia variedad. Entre ellos destacan la vaina, pisco sour, menta, amaretto, manzanilla, araucano, mango sour, limonada y ron Havana. Estos cócteles y bebidas son preparados al momento y sirven bien para empezar la comida o para acompañar los platos principales, ofreciendo sabores clásicos chilenos y tropicales a un precio muy conveniente.

restaurante alto mar 2 Como todo restaurante en Chile, tiene buenas opciones en pescados y mariscos.

En cuanto a la comida, Alto Mar by La Gatita se destaca por sus opciones en pescados y mariscos, con preparaciones típicas como machas a la parmesana, reineta, corvina, salmón o congrio a la plancha o frito, camarones en diferentes estilos y otros platos de la carta que resaltan la frescura del producto local. Las porciones suelen ser generosas, lo que lo hace adecuado para compartir en mesa, y el enfoque está en sabores auténticos de la costa sin complicaciones excesivas.

Alto Mar by La Gatita es una alternativa sólida en Concón para quienes buscan mariscos frescos, tragos baratos y un ambiente costero sin lujos innecesarios. Su ubicación en facilita el acceso y la combinación de precios bajos en bebidas con comida de calidad lo convierte en un restaurante práctico para almuerzos o cenas.