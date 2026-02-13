En la costa central de Chile, particularmente en zonas como Concón, hay restaurantes que se benefician de su cercanía al mar para ofrecer productos frescos y un ambiente relajado. Son locales populares entre quienes buscan mariscos y pescados preparados de manera tradicional, con vistas al océano que complementan la experiencia. Estos lugares suelen tener un estilo directo, con servicio sin pretensiones y precios que hacen atractiva la visita para grupos o familias.
Por $4.000 argentinos se puede tomar cualquier trago típico en este restaurante de Concón
Es recomendable llegar temprano al restaurante por la demanda y probar tanto los tragos como algún plato estrella para disfrutar de lo mejor de la gastronomía marina chilena
Lo que resalta en algunos de estos restaurantes es su barra de tragos a precios bajos, permitiendo disfrutar de bebidas clásicas chilenas o refrescantes sin que represente un gasto elevado. Hay opciones variadas que van desde cócteles típicos hasta bebidas más simples, ideales para acompañar comidas abundantes. Este enfoque en lo accesible atrae a comensales que quieren combinar buena comida con algo para tomar, manteniendo todo en un rango económico.
Un restaurante con buenos tragos en Concón
Alto Mar by La Gatita se ubica en calle Morales 100 (o pasaje Morales en la zona de Caleta Higuerillas), Concón. Es un restaurante conocido por su especialización en pescados y mariscos frescos, con una reputación consolidada en la zona gracias a platos abundantes y una ubicación que ofrece vistas al mar. El local funciona de lunes a domingo, con atención por orden de llegada, y es frecuente que haya espera por su popularidad.
Una de las fortalezas del lugar son sus tragos a un precio promedio de $4.000 argentinos, una opción económica que incluye una amplia variedad. Entre ellos destacan la vaina, pisco sour, menta, amaretto, manzanilla, araucano, mango sour, limonada y ron Havana. Estos cócteles y bebidas son preparados al momento y sirven bien para empezar la comida o para acompañar los platos principales, ofreciendo sabores clásicos chilenos y tropicales a un precio muy conveniente.
En cuanto a la comida, Alto Mar by La Gatita se destaca por sus opciones en pescados y mariscos, con preparaciones típicas como machas a la parmesana, reineta, corvina, salmón o congrio a la plancha o frito, camarones en diferentes estilos y otros platos de la carta que resaltan la frescura del producto local. Las porciones suelen ser generosas, lo que lo hace adecuado para compartir en mesa, y el enfoque está en sabores auténticos de la costa sin complicaciones excesivas.
Alto Mar by La Gatita es una alternativa sólida en Concón para quienes buscan mariscos frescos, tragos baratos y un ambiente costero sin lujos innecesarios. Su ubicación en facilita el acceso y la combinación de precios bajos en bebidas con comida de calidad lo convierte en un restaurante práctico para almuerzos o cenas.