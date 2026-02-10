En la costa central de Chile, en la turística localidad de Papudo, existen restaurantes que destacan por su ubicación privilegiada y por ofrecer comida fresca del mar a precios accesibles. Son lugares donde la gente llega atraída por el sonido de las olas y termina quedándose por la calidad de los platos sin complicaciones. Muchos de estos sitios gastronómicos mantienen un estilo sencillo, con mesas al aire libre o vistas directas a la playa, y se enfocan en ingredientes locales que se preparan de forma tradicional.
El restaurante de Papudo que ofrece un delicioso pastel de jaiba por menos de $15.000 argentinos
No sólo tiene buenos precios, sino que este restaurante está ubicado en una de las mejores zonas de esta localidad turística de Chile
Lo que llama la atención de ciertos locales gastronómicos de Papudo es su capacidad para entregar opciones económicas que satisfacen tanto a quienes buscan algo rápido como a quienes quieren una comida más completa. Hay menús que destacan por su relación precio-calidad, permitiendo disfrutar de preparaciones típicas chilenas sin gastar mucho. Estos establecimientos suelen atraer a familias, turistas y residentes que valoran la frescura del producto y la porción generosa.
El restaurante económico de Papudo
Don Cangrejo es uno de estos restaurantes, ubicado sobre la avenida principal frente a la playa de Papudo. Su posición lo hace muy visible y conveniente para quienes pasean por la costanera o llegan a disfrutar del mar. El local se especializa en platos de mariscos y pescados, con un enfoque en ceviches y preparaciones clásicas de la zona costera.
Lo que más destaca en Don Cangrejo es su menú estrella: el pastel de jaiba, que cuesta $14.000 argentinos. Este plato es abundante y cremoso, preparado con jaiba fresca, lo que lo convierte en una opción ideal para compartir o para quienes buscan algo reconfortante después de un día en la playa. El pastel combina bien con acompañamientos simples como ensalada o papas, y representa el sabor tradicional chileno del mar en una presentación casera.
Además del pastel de jaiba, el restaurante ofrece alternativas más económicas por $7.000 argentinos. Entre ellas están el ceviche mixto, que incluye reineta y camarón con limón y cilantro fresco, y el ceviche tradicional solo de reineta. También hay lomitos, perfectos para quienes prefieren algo más sustancioso y menos marino. Estas opciones permiten armar una comida completa a bajo costo, manteniendo la calidad del producto local.
Don Cangrejo resulta una buena alternativa para visitar Papudo sin complicarse con presupuestos altos. Su ubicación frente a la playa facilita el acceso y permite combinar la comida con el paisaje costero. Con precios razonables y platos frescos, es un restaurante práctico para almuerzos o cenas informales en familia o con amigos.