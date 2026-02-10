El restaurante de Papudo que ofrece un delicioso pastel de jaiba por menos de $15.000 argentinos

Lo que más destaca en Don Cangrejo es su menú estrella: el pastel de jaiba, que cuesta $14.000 argentinos. Este plato es abundante y cremoso, preparado con jaiba fresca, lo que lo convierte en una opción ideal para compartir o para quienes buscan algo reconfortante después de un día en la playa. El pastel combina bien con acompañamientos simples como ensalada o papas, y representa el sabor tradicional chileno del mar en una presentación casera.

restaurante don cangrejo 2 Los completos también son un clásico en esta restaurante.

Además del pastel de jaiba, el restaurante ofrece alternativas más económicas por $7.000 argentinos. Entre ellas están el ceviche mixto, que incluye reineta y camarón con limón y cilantro fresco, y el ceviche tradicional solo de reineta. También hay lomitos, perfectos para quienes prefieren algo más sustancioso y menos marino. Estas opciones permiten armar una comida completa a bajo costo, manteniendo la calidad del producto local.

Don Cangrejo resulta una buena alternativa para visitar Papudo sin complicarse con presupuestos altos. Su ubicación frente a la playa facilita el acceso y permite combinar la comida con el paisaje costero. Con precios razonables y platos frescos, es un restaurante práctico para almuerzos o cenas informales en familia o con amigos.