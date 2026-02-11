El restaurante en la playa de Maitencillo donde se puede comer bien por $30.000 argentinos

El menú principal del restaurante incluye varios platos fuertes a precios moderados, como reineta a la plancha, merluza a la pesca, corvina a la plancha, lomo saltado y salmón a la plancha. Estas preparaciones se sirven en porciones generosas, con acompañamientos simples como papas fritas, ensalada o arroz, y mantienen un enfoque en sabores frescos y tradicionales. El restaurante también ofrece una sección de ceviches con ingredientes del día, sánguches marinos o de carne, y pizzas que combinan toques locales con clásicos.

restaurante la pesca El restaurante ofrece un buen ambiente para los turistas.

El restaurante en la playa de Maitencillo

Este restaurante se llama La Pescá y está ubicado en Avenida del Mar 4420, Maitencillo. Es propiedad de la reconocida actriz chilena Francisca Villagra y su hermano Pelayo, quienes lo han convertido en un punto de referencia en la zona desde hace algunos años. El nombre juega con la idea de "pesca" fresca y cotidiana, reflejando su especialización en productos del mar. Cuenta con terraza y bar de playa, lo que lo hace atractivo para grupos o familias que buscan un lugar con onda relajada y vistas directas al mar.