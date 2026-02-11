Hay un restaurante ubicado directamente frente a la playa de Maitencillo que atrae a visitantes por su ambiente y su propuesta gastronómica accesible. Este local se encuentra en una zona conocida por sus olas y su tranquilidad relativa, lejos de los balnearios más masificados. Ofrece una terraza con vista al océano Pacífico, ideal para almorzar o cenar mientras se escucha el sonido de las olas. Lo que más destaca es la relación calidad-precio en sus platos principales, que rondan los $30.000 pesos argentinos.
El restaurante en la playa de Maitencillo donde se puede comer bien por $30.000 argentinos
El restaurante pertenece a una famosa actriz de Chile, por lo que sus platos tienen mucho que ver con el arte
El menú principal del restaurante incluye varios platos fuertes a precios moderados, como reineta a la plancha, merluza a la pesca, corvina a la plancha, lomo saltado y salmón a la plancha. Estas preparaciones se sirven en porciones generosas, con acompañamientos simples como papas fritas, ensalada o arroz, y mantienen un enfoque en sabores frescos y tradicionales. El restaurante también ofrece una sección de ceviches con ingredientes del día, sánguches marinos o de carne, y pizzas que combinan toques locales con clásicos.
El restaurante en la playa de Maitencillo
Este restaurante se llama La Pescá y está ubicado en Avenida del Mar 4420, Maitencillo. Es propiedad de la reconocida actriz chilena Francisca Villagra y su hermano Pelayo, quienes lo han convertido en un punto de referencia en la zona desde hace algunos años. El nombre juega con la idea de "pesca" fresca y cotidiana, reflejando su especialización en productos del mar. Cuenta con terraza y bar de playa, lo que lo hace atractivo para grupos o familias que buscan un lugar con onda relajada y vistas directas al mar.
La ubicación en Maitencillo es estratégica para turistas que recorren la costa central chilena. El pueblo es conocido por su playa grande, apta para surf y caminatas, y por su ambiente bohemio sin llegar a ser excesivamente turístico.
En cuanto al servicio, La Pescá destaca por su ambiente informal y playero, con decoración sencilla y música que acompaña la experiencia. Las reseñas mencionan variedad en ceviches, sándwiches, pizzas y aperitivos marinos, además de tragos refrescantes y clásicos. Aunque algunos comentarios señalan atención variable según el día, la comida se describe como fresca y bien preparada, especialmente los platos de pescado y mariscos. El chupe de locos es uno de los destacados locales.
La Pescá es una alternativa práctica para comer bien sin gastar demasiado en la costa chilena. Con platos principales alrededor de los $30.000 argentinos, ceviches y otras opciones, se posiciona como una elección económica y sabrosa para almuerzos o cenas con vista al mar. Para quienes buscan gastronomía marina auténtica en un entorno relajado, este restaurante en Maitencillo ofrece una experiencia directa y sin pretensiones.