Lanús lo hizo: pegó primero de local y sueña con quedarse con la Recopa Sudamericana

Buena faena de Lanús frente al Flamengo

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, cuando el volante Agustín Medina aprovechó un rebote en el área y remató de primera, bajo y a las manos del arquero Agustín Rossi.

A los 13 minutos, el delantero Eduardo Salvio fue habilitado por derecha y definió cruzado ante el achique de Rossi, que pudo detener su disparo bombeado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2024668971916501391&partner=&hide_thread=false Yo soy un hombre simple. Solo quiero que el 3 de mi equipo tire un buen centro al área y que haya un nueve para cabecear la pelota. No pido mas.



Que golazo de Lanús.pic.twitter.com/Ni6Iatk2o8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) February 20, 2026

Flamengo tuvo su primera llegada a los 34 minutos, cuando el delantero Everton encontró un hueco por izquierda para rematar desde adentro del área grande, con un disparo que fue al cuerpo del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.

La primera del complemento fue de la visita, a los 16 minutos de la segunda parte, con un centro desde la izquierda que fue cabeceado por el delantero Pedro, cuyo tiro se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

El gol de Lanús llegó en el complemento

Lanús tuvo su primera ocasión del complemento a los 23 minutos, con un tiro libre en el que el extremo Matías Sepúlveda buscó un remate bajo al primer palo, que Rossi alcanzó a arrojarse para desviar al córner.

A los 32 minutos del segundo tiempo, un gran centro desde la izquierda del lateral Sasha Marcich permitió el potente cabezazo de Castillo, que puso el 1-0.

Tres minutos después, Sepúlveda desbordó por derecha y puso un centro flotado al segundo palo, que dio en el travesaño de Rossi, y ya la visita no tuvo más chances de encontrar la paridad en el estadio del Granate.