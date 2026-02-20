Inicio Ovación Fútbol Lanús
Lanús lo hizo: pegó primero de local y sueña con quedarse con la Recopa Sudamericana

Lanús obtuvo un importantísimo triunfo en casa frente al Flamengo y buscará la semana próxima quedarse con la Conmebol Recopa Sudamericana

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lanús metió primera ante Flamengo. Marcelino Moreno busca escapar a la marca de Carrascal.en el duelo de ida por la Recopa Sudamericana.

Lanús sueña con emular la hazaña de Racing en la edición anterior, y este jueves por la noche derrotó a Flamengo por 1 a 0 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la ida de la Recopa Sudamericana, que enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana y al de la Libertadores.

El único gol de la jornada de ida fue anotado por el delantero Rodrigo Castillo, con un potente cabezazo en 32 minutos del complemento y dejó sabor a poco, por la buena faena del Granate, que mereció algo más ante Flamengo y se esperanza con lograr esta edición de la Recopa Sudamericana.

De esta forma, el equipo del sur del AMBA, llegará con ventaja para el partido de vuelta, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino visitará el estadio Maracaná el próximo jueves (26 de febrero) a las 21:30 (horario argentino).

Buena faena de Lanús frente al Flamengo

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, cuando el volante Agustín Medina aprovechó un rebote en el área y remató de primera, bajo y a las manos del arquero Agustín Rossi.

A los 13 minutos, el delantero Eduardo Salvio fue habilitado por derecha y definió cruzado ante el achique de Rossi, que pudo detener su disparo bombeado.

Flamengo tuvo su primera llegada a los 34 minutos, cuando el delantero Everton encontró un hueco por izquierda para rematar desde adentro del área grande, con un disparo que fue al cuerpo del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.

La primera del complemento fue de la visita, a los 16 minutos de la segunda parte, con un centro desde la izquierda que fue cabeceado por el delantero Pedro, cuyo tiro se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

El gol de Lanús llegó en el complemento

Lanús tuvo su primera ocasión del complemento a los 23 minutos, con un tiro libre en el que el extremo Matías Sepúlveda buscó un remate bajo al primer palo, que Rossi alcanzó a arrojarse para desviar al córner.

A los 32 minutos del segundo tiempo, un gran centro desde la izquierda del lateral Sasha Marcich permitió el potente cabezazo de Castillo, que puso el 1-0.

Tres minutos después, Sepúlveda desbordó por derecha y puso un centro flotado al segundo palo, que dio en el travesaño de Rossi, y ya la visita no tuvo más chances de encontrar la paridad en el estadio del Granate.

