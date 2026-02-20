El algoritmo "Para ti" de X empuja a usuarios de la plataforma hacia posiciones más conservadoras

UE quejas Twitter.jpg Un estudio internacional con 4.965 usuarios de la plataforma X en Estados Unidos concluyó que activar el algoritmo “Para ti”, el sistema que favorece un desplazamiento hacia posiciones políticas más conservadoras.

Experimento en la plataforma X: qué hicieron los investigadores

El experimento se desarrolló durante siete semanas en el verano de 2023, meses después de que Elon Musk adquiriera la empresa (entonces llamada Twitter).

Los participantes fueron distribuidos al azar entre dos modalidades de la plataforma:

Feed algorítmico (“Para ti”)

Muro cronológico (orden temporal sin filtro automatizado)

Antes y después del ensayo, los investigadores realizaron encuestas y monitorearon el comportamiento digital mediante una extensión de navegador que permitía analizar interacciones y contenidos visibles en redes.

Los resultados mostraron que quienes utilizaron el modo algorítmico:

Interactuaron más dentro de la plataforma

Siguieron en mayor proporción a activistas conservadores

Adoptaron posturas políticas más cercanas a la derecha

Además, el análisis del contenido reveló que el algoritmo mostraba más publicaciones conservadoras y reducía la visibilidad de medios tradicionales.

Redes sociales, algoritmos y polarización

Para Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra, el estudio destaca por su rigor metodológico y su independencia respecto de la plataforma. Según explicó en SMC España, el modo “Para ti” propicia un desplazamiento ideológico, especialmente entre quienes ya se identificaban como conservadores o independientes.

La investigadora Celia Díaz, de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que el trabajo demuestra que la arquitectura de las plataformas digitales no es neutral: altera la red social del individuo y su dieta informativa.

En la misma línea, Belén Laspra, de la Universidad de Oviedo, calificó el estudio como una de las evidencias experimentales más sólidas sobre la relación entre algoritmos y actitudes políticas en redes sociales.

El debate ya no gira solo en torno a qué consumimos en redes sociales, sino a cómo la plataforma decide lo que vemos. Si los algoritmos moldean conversaciones, vínculos y opiniones, también influyen en la calidad democrática del entorno digital.

En tiempos de polarización y desinformación, comprender el funcionamiento invisible de estas herramientas resulta tan importante como el contenido mismo.