Eduardo Domínguez se despidió de Estudiantes entre lágrimas y ovacionado por los hinchas

Según trascendió el nuevo contrato del Barba será hasta fines de 2027 y por unos 7,2 millones de dólares al año, una cifra que casi triplica que lo recibía en el club de La Plata. Esa fue una de las razones de su salida, además de las recientes transferencias de algunos jugadores clave como Santiago Ascacíbar y Nicolás Medina.

El técnico alcanzó un acuerdo con el club brasileño para reemplazar a Jorge Sampaoli y cerró su ciclo en el Pincha a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores, competencia que deberá afrontar con un nuevo entrenador.

¡¡IMPRESIONANTE RECONOCIMIENTO PARA EL BARBA DOMÍNGUEZ ANTES DEL COMIENZO DE SU ÚLTIMO PARTIDO COMO DT DE ESTUDIANTES!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

El exitoso ciclo de Eduardo Domínguez en Estudiantes

La salida del Barba impactó fuerte en el mundo albirrojo, ya que Domínguez había renovado su contrato a comienzos de 2026 hasta fines de 2027, tras consagrarse campeón del fútbol argentino luego de vencer a Racing en la final de diciembre.

El ciclo iniciado en marzo de 2023 quedará marcado como uno de los más exitosos del club en los últimos años: Domínguez dirigió 163 partidos, con 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas.

Además, el entrenador conquistó 5 títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025 y su gestión consolidó una identidad competitiva y devolvió protagonismo nacional a Estudiantes.