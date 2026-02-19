Inicio Ovación Fútbol River Plate
Bomba en el fútbol argentino: un ex River suena para reemplazar a Eduardo Domínguez en Estudiantes

Eduardo Domínguez tendrá su último partido en Estudiantes y un ex jugador y DT de River suena como su posible reemplazante

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Eduardo Domínguez dejará Estudiantes y continuará su carrera en Brasil.

Estudiantes de La Plata recibió un inesperado golpe que sacudió los cimientos en el Country de City Bell. Eduardo Domínguez dirigirá el partido de este viernes ante Sarmiento de Junín y dejará de ser el entrenador del Pincha. Su destino está confirmado: asumirá en Atlético Mineiro, ocupando el lugar vacante que dejó Jorge Sampaoli.

La noticia cae como un balde de agua fría para la hinchada platense, no solo por el éxito del ciclo del Barba, sino por el momento en el que llega: el equipo se encuentra en plena competencia y en las puertas de su debut en la Copa Libertadores, el máximo objetivo de la institución.

Eduardo Domínguez continuará con su carrera de DT en el fútbol de Brasil.

La salida de Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez tiene todo acordado para dirigir el viernes y emigrar al fútbol brasilero:

  • Destino: Atlético Mineiro buscaba un perfil con autoridad y conocimiento táctico para pelear el Brasileirao y la Libertadores.
  • Despedida: Domínguez se despide este viernes ante Sarmiento, cerrando un ciclo que devolvió al Pincha a los primeros planos y a la obtención de los títulos.
  • Sucesor: Quien asuma deberá debutar casi de inmediato en la fase de grupos del certamen continental.

Martín Demichelis, el principal candidato

Con la salida de Domínguez confirmada, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón no pierde el tiempo y ya tiene un nombre de peso sobre la mesa. Se trata de Martín Demichelis, quien en las últimas horas se ha convertido en el máximo candidato para calzarse el buzo de DT del Pincha.

Tras su paso por River y su experiencia internacional en Bayern Múnich II y en Rayados de Monterrey, Micho asoma como la figura capaz de mantener la vara alta en un club de exigencia, el cual se acostumbró a ser protagonista durante los últimos años.

En caso de concretarse, su llegada a Estudiantes significaría una revancha en la elite del fútbol argentino tras su polémica salida del Millonario, la cual se dio a finales del mes de junio de la temporada 2024.

Martín Demichelis tuvo su última experiencia en Rayados de Monterrey.

Martín Palermo, otro nombre que suena en Estudiantes

La danza de nombres, en esta ocasión, es corta. Concreta. A Martín Demichelis se le suma un hombre de la casa: Martín Palermo. El Titán viene de dirigir a Fortaleza, equipo con el que rescindió su contrato en diciembre del 2025 (el elenco brasilero se fue al descenso).

Para Estudiantes no es uno más. Es un histórico que dio sus primeros pasos y debutó profesionalmente con la camiseta del Pincha. Su regreso, que no se dio en su etapa como futbolista profesional, representaría un fuerte impacto emocional en La Plata.

Tras colgar los botines, Palermo sumó experiencia dirigiendo a: Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española (Chile), Pachuca (México), Curicó Unido (Chile), Aldosivi, Platense, Olimpia (Paraguay) y Fortaleza (Brasil).

