Bomba en el fútbol argentino: un ex River suena para reemplazar a Eduardo Domínguez en Estudiantes

Atlético Mineiro buscaba un perfil con autoridad y conocimiento táctico para pelear el Brasileirao y la Libertadores. Domínguez se despide este viernes ante Sarmiento, cerrando un ciclo que devolvió al Pincha a los primeros planos y a la obtención de los títulos.

Quien asuma deberá debutar casi de inmediato en la fase de grupos del certamen continental.

Martín Demichelis, el principal candidato

Con la salida de Domínguez confirmada, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón no pierde el tiempo y ya tiene un nombre de peso sobre la mesa. Se trata de Martín Demichelis, quien en las últimas horas se ha convertido en el máximo candidato para calzarse el buzo de DT del Pincha.

Tras su paso por River y su experiencia internacional en Bayern Múnich II y en Rayados de Monterrey, Micho asoma como la figura capaz de mantener la vara alta en un club de exigencia, el cual se acostumbró a ser protagonista durante los últimos años.

En caso de concretarse, su llegada a Estudiantes significaría una revancha en la elite del fútbol argentino tras su polémica salida del Millonario, la cual se dio a finales del mes de junio de la temporada 2024.

Martín Palermo, otro nombre que suena en Estudiantes

La danza de nombres, en esta ocasión, es corta. Concreta. A Martín Demichelis se le suma un hombre de la casa: Martín Palermo. El Titán viene de dirigir a Fortaleza, equipo con el que rescindió su contrato en diciembre del 2025 (el elenco brasilero se fue al descenso).

Para Estudiantes no es uno más. Es un histórico que dio sus primeros pasos y debutó profesionalmente con la camiseta del Pincha. Su regreso, que no se dio en su etapa como futbolista profesional, representaría un fuerte impacto emocional en La Plata.

Tras colgar los botines, Palermo sumó experiencia dirigiendo a: Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española (Chile), Pachuca (México), Curicó Unido (Chile), Aldosivi, Platense, Olimpia (Paraguay) y Fortaleza (Brasil).