Eduardo Domínguez pegó el portazo en Estudiantes: reemplazará a un entrenador argentino que fue despedido

Estudiantes de La Plata se queda sin entrenador. Eduardo Domínguez dirigirá este viernes ante Sarmiento su último partido como DT pincha y reemplazará a Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro.
Domínguez alcanzó un acuerdo con el club brasileño y cerrará su ciclo en el equipo de La Plata en pleno Torneo Apertura y a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores, competencia que el "Pincha" deberá afrontar con nuevo entrenador.
La salida del “Barba” causó sorpresa en el Pincha, ya que Domínguez había renovado su contrato a comienzos de 2026 hasta fines de 2027, tras consagrarse campeón del fútbol argentino luego de vencer a Racing en la final de diciembre.
Pero el "Galo" le hizo un ofrecimiento a Domínguez modificó el escenario y el entrenador ejecutará la cláusula de salida incluida en su vínculo una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato local.
Domínguez firmará un contrato con el Mineiro hasta diciembre de 2027. El club brasileño atraviesa un flojo inicio de temporada, sin triunfos en el Brasileirão tras empates ante Palmeiras y Remo y una derrota frente a Bragantino.
La salida del entrenador también se vincula con las partidas de Santiago Ascacíbar y Cristian Medina, figuras del Pincha.
Martín Demichelis y Martín Palermo, quienes se encuentran sin trabajo luego de sus pasos por Monterrey y Fortaleza, respectivamente, son candidatos a reemplazar a Domínguez en el Pincha.