Eduardo Domínguez pegó el portazo en Estudiantes: reemplazará a un entrenador argentino que fue despedido

Pero el "Galo" le hizo un ofrecimiento a Domínguez modificó el escenario y el entrenador ejecutará la cláusula de salida incluida en su vínculo una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato local.

Domínguez firmará un contrato con el Mineiro hasta diciembre de 2027. El club brasileño atraviesa un flojo inicio de temporada, sin triunfos en el Brasileirão tras empates ante Palmeiras y Remo y una derrota frente a Bragantino.

Eduardo Domínguez.jpg

La salida del entrenador también se vincula con las partidas de Santiago Ascacíbar y Cristian Medina, figuras del Pincha.

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes

El ciclo del DT en el equipo platense, que se inició en marzo de 2023 marca que dirigió 163 partidos, con 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas.

Conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025 y su gestión consolidó una identidad competitiva y devolvió protagonismo nacional a Estudiantes.

Los candidatos que suenan para reemplazarlo

Martín Demichelis y Martín Palermo, quienes se encuentran sin trabajo luego de sus pasos por Monterrey y Fortaleza, respectivamente, son candidatos a reemplazar a Domínguez en el Pincha.