Inicio Ovación Fútbol Eduardo Domínguez
Se va del Pincha

Eduardo Domínguez pegó el portazo en Estudiantes: reemplazará a un entrenador argentino que fue despedido

Eduardo Domínguez dejará Estudiantes y dirigirá este viernes ante Sarmiento su último partido como DT pincha. Reemplazará a un entrenador argentino

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Estudiantes de La Plata se queda sin entrenador. Eduardo Domínguez dirigirá este viernes ante Sarmiento su último partido como DT pincha y reemplazará a Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro.

Domínguez alcanzó un acuerdo con el club brasileño y cerrará su ciclo en el equipo de La Plata en pleno Torneo Apertura y a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores, competencia que el "Pincha" deberá afrontar con nuevo entrenador.

Eduardo Domínguez
Eduardo Dom&iacute;nguez dirigir&aacute; al Mineiro de Brasil.

Eduardo Domínguez dirigirá al Mineiro de Brasil.

Sorpresa en Estudiantes por la salida de Eduardo Domínguez

La salida del “Barba” causó sorpresa en el Pincha, ya que Domínguez había renovado su contrato a comienzos de 2026 hasta fines de 2027, tras consagrarse campeón del fútbol argentino luego de vencer a Racing en la final de diciembre.

Pero el "Galo" le hizo un ofrecimiento a Domínguez modificó el escenario y el entrenador ejecutará la cláusula de salida incluida en su vínculo una vez finalizado el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato local.

Domínguez firmará un contrato con el Mineiro hasta diciembre de 2027. El club brasileño atraviesa un flojo inicio de temporada, sin triunfos en el Brasileirão tras empates ante Palmeiras y Remo y una derrota frente a Bragantino.

Eduardo Domínguez.jpg

La salida del entrenador también se vincula con las partidas de Santiago Ascacíbar y Cristian Medina, figuras del Pincha.

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes

  • El ciclo del DT en el equipo platense, que se inició en marzo de 2023 marca que dirigió 163 partidos, con 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas.
  • Conquistó cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025 y su gestión consolidó una identidad competitiva y devolvió protagonismo nacional a Estudiantes.

Los candidatos que suenan para reemplazarlo

Martín Demichelis y Martín Palermo, quienes se encuentran sin trabajo luego de sus pasos por Monterrey y Fortaleza, respectivamente, son candidatos a reemplazar a Domínguez en el Pincha.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas