El gesto de Adam Bareiro que movilizó a los hinchas de Boca e hizo enojar a River

De todas maneras, en las redes sociales en las últimas horas ssobresalió su decisión respecto a su pasado. Bareiro, quien tuvo un período breve y jugó poco en River durante 2024, decidió cortar todo vínculo simbólico con el eterno rival tras confirmarse su arribo a Boca.

adam bareiro Bareiro dejó el Fortaleza de Brasil para sumarse a Boca.

A través de sus redes sociales, el atacante borró todas sus fotos vistiendo la camiseta de River en Instagram. Además eliminó las imágenes que el club de Núñez había subido en colaboración con él cuando fue presentado. Por ello los hinchas millonarios se enojaron por ese tema. Como si fuera poco, el futbolista también dejó de seguir a la cuenta oficial del elenco de Núñez.

River le había comprado la ficha del delantero a San Lorenzo en 2024 por dos millones y medio de dólares brutos a la firma y otros dos millones más por objetivos (4,5 en total), un ciclo sin goles en 16 partidos. Por ello lo cedió Al-Rayyan, de Qatar, antes de vender la mitad de su ficha al club brasileño en una cifra cercana a los 3 millones de dólares a mediados del año pasado.