diego crego lepra 2 Diego Crego espera su oportunidad de sumar más minutos en Primera División con Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza.

El aspecto que le sorprendió a Diego Crego al llegar a Independiente Rivadavia y la ilusión de una temporada en Primera División

Para Diego Crego, lo sorpresivo de llegar a Independiente Rivadavia fue el compromiso de todo el equipo que trabaja en Primera División (cuerpo técnico, médicos, jugadores y dirigentes) por emular una campaña como la anterior donde la Lepra peleó por objetivos importantes (y lo consiguió).

"Me parece increíble cómo trabaja en Independiente, me gusta y eso me deja contento. Después intento estar a disposición y bueno, para cuando me toque sumar minutos estar preparado", confesó Diego Crego en diálogo con Diario UNO sobre su arribo a Independiente Rivadavia y la búsqueda de tener una oportunidad para sumar minutos en el equipo de Berti.

En ese sentido, agregó: "Cuando me toque el momento, tendré que responder. Mientras tanto, la verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno. Al que le toca estar considero que lo hace muy bien. Como intento decir y demostrar: estar siempre a disposición y después son decisiones que se toman dentro del fútbol que hay que aceptar".

Sobre el grupo y el espíritu que hay en Independiente Rivadavia, Diego Crego manifestó: "Luego del logro que tuvieron el año pasado, los mismos chicos este año se hicieron cargo de ese logro. Lo demuestran, yo lo siento desde el día uno que llegué. No lo digo por los resultados. Desde el día uno siento la seriedad que hay para entrenar día a día y creo que eso los llevó el año pasado a los buenos resultados que tuvieron. Como esa seriedad sigue y el proceso es similar con algunas incorporaciones. El trabajo del día a día que estamos haciendo y que los chicos siguen desarrollando desde el año anterior se está viendo reflejado".

diego crego lepra Diego Crego se sorprendió con la competitividad y el compromiso del plantel de Primera de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza.

La ilusión de jugar Copa Libertadores también está en el tintero de Diego Crego pero por ahora el enfoque es asentarse en Primera División. Eso no quiere decir que no sea constante el sacrificio en cada entrenamiento para lograr tener un lugar también en dicha competencia. "La verdad que estoy muy contento por el salto que pude dar a Primera. El tema de sumar minutos eso también me da mucha ilusión y me pone contento. Y después bueno, el día que toque, si me toca participar, buenísimo; y si no, también me hace mucha ilusión porque es una copa internacional. La verdad que es un paso gigante que si vos me preguntabas el año pasado qué tan cerca estabas de jugar una Libertadores, bueno, la realidad que en los planes de nadie estaba. Pero bueno, ya está, estoy subido al barco, muy contento por esa posibilidad".

Por último, sobre el equipo competitivo que se formó este 2026 con futbolistas de jerarquía, Diego Crego reflexionó: "Hay un montón de nombres muy importantes. De hecho yo he enfrentado a la Lepra en el Nacional y he seguido la carrera de muchos de los chicos: en el caso de (Juan Manuel) Elordi, de Álex (Arce), hasta de Mati Reali en su momento, que son jugadores que han pasado por acá. Y la verdad que hoy en día los chicos, (Iván) Villalba o José (Florentín) también, todos esos chicos la verdad que te transmiten el ya estar hace mucho tiempo en Primera y el grupo eso a mí me transmite tranquilidad, me ayuda en el proceso este que estoy viviendo".