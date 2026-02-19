En Independiente Rivadavia esperan su oportunidad para debutar en el equipo campeón varios futbolistas que arribaron en este mercado de pases. Uno de ellos es Diego Crego, el extremo que llegó desde Deportivo Madryn luego de una gran campaña en la Primera Nacional del 2025.
Diego Crego llegó a la final de la Primera Nacional 2025 con el Deportivo Madryn y no logró escalar a Primera División porque el elenco patagónico cayó ante Gimnasia y Esgrima en la instancia definitoria en una gran resolución por penales. Sin embargo, el destino del jugador era la elite del fútbol argentino ya que, luego de su buena temporada, Independiente Rivadavia puso el ojo en sus servicios y lo abrochó en el inicio del 2026.
En Independiente Rivadavia, Crego ha disputado tres partidos en este año y espera poder sumar muchos más en una temporada desafiante que aborda tres competencias para la Lepra: Copa Argentina, torneo local y Copa Libertadores.
El aspecto que le sorprendió a Diego Crego al llegar a Independiente Rivadavia y la ilusión de una temporada en Primera División
Para Diego Crego, lo sorpresivo de llegar a Independiente Rivadavia fue el compromiso de todo el equipo que trabaja en Primera División (cuerpo técnico, médicos, jugadores y dirigentes) por emular una campaña como la anterior donde la Lepra peleó por objetivos importantes (y lo consiguió).
"Me parece increíble cómo trabaja en Independiente, me gusta y eso me deja contento. Después intento estar a disposición y bueno, para cuando me toque sumar minutos estar preparado", confesó Diego Crego en diálogo con Diario UNO sobre su arribo a Independiente Rivadavia y la búsqueda de tener una oportunidad para sumar minutos en el equipo de Berti.
En ese sentido, agregó: "Cuando me toque el momento, tendré que responder. Mientras tanto, la verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno. Al que le toca estar considero que lo hace muy bien. Como intento decir y demostrar: estar siempre a disposición y después son decisiones que se toman dentro del fútbol que hay que aceptar".
Sobre el grupo y el espíritu que hay en Independiente Rivadavia, Diego Crego manifestó: "Luego del logro que tuvieron el año pasado, los mismos chicos este año se hicieron cargo de ese logro. Lo demuestran, yo lo siento desde el día uno que llegué. No lo digo por los resultados. Desde el día uno siento la seriedad que hay para entrenar día a día y creo que eso los llevó el año pasado a los buenos resultados que tuvieron. Como esa seriedad sigue y el proceso es similar con algunas incorporaciones. El trabajo del día a día que estamos haciendo y que los chicos siguen desarrollando desde el año anterior se está viendo reflejado".
La ilusión de jugar Copa Libertadores también está en el tintero de Diego Crego pero por ahora el enfoque es asentarse en Primera División. Eso no quiere decir que no sea constante el sacrificio en cada entrenamiento para lograr tener un lugar también en dicha competencia. "La verdad que estoy muy contento por el salto que pude dar a Primera. El tema de sumar minutos eso también me da mucha ilusión y me pone contento. Y después bueno, el día que toque, si me toca participar, buenísimo; y si no, también me hace mucha ilusión porque es una copa internacional. La verdad que es un paso gigante que si vos me preguntabas el año pasado qué tan cerca estabas de jugar una Libertadores, bueno, la realidad que en los planes de nadie estaba. Pero bueno, ya está, estoy subido al barco, muy contento por esa posibilidad".
Por último, sobre el equipo competitivo que se formó este 2026 con futbolistas de jerarquía, Diego Crego reflexionó: "Hay un montón de nombres muy importantes. De hecho yo he enfrentado a la Lepra en el Nacional y he seguido la carrera de muchos de los chicos: en el caso de (Juan Manuel) Elordi, de Álex (Arce), hasta de Mati Reali en su momento, que son jugadores que han pasado por acá. Y la verdad que hoy en día los chicos, (Iván) Villalba o José (Florentín) también, todos esos chicos la verdad que te transmiten el ya estar hace mucho tiempo en Primera y el grupo eso a mí me transmite tranquilidad, me ayuda en el proceso este que estoy viviendo".