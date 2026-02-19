El país de América Latina que autoriza 340 millones de dólares para la compra de 24 aviones de combate y reforzar su Fuerza Aérea

Este marco de modernización aérea es uno de los proyectos de defensa más importantes en décadas para el Perú. El plan contempla la adquisición de 24 nuevos aviones caza destinados a reemplazar la flota actual es este país de América Latina, compuesta por aeronaves como los obsoletos Mirage2000, MiG29 y Sukhoi Su25, y así reforzar la capacidad disuasoria y de control del espacio aéreo nacional.

Los aviones que puede adquirir este país de América Latina

Dentro del proceso de evaluación existen tres modelos en competencia principal:

el avión F16 Block70 (Estados Unidos)

F16 Block70 (Estados Unidos) el avión Gripen E/F (Suecia)

Gripen E/F (Suecia) el avión Rafale (Francia).

Cada opción tiene ventajas técnicas, logísticas y de costo que están siendo analizadas por la FAP y la ACFFAA para definir cuál se ajusta mejor a las necesidades estratégicas y presupuestarias del país.

Es importante destacar que, aunque Estados Unidos autorizó ya una posible venta de 12 aviones F16 Block70, esto es parte del procedimiento habitual de aprobación de ventas militares al extranjero y no implica la firma automática de un contrato. Asimismo, el Congreso peruano ya autorizó la transferencia de alrededor de 340 millones de dólares al Ministerio de Defensa para financiar parcialmente este programa de adquisición.