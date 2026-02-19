Aunque el gobierno del este país de América Latina ha mostrado inclinación por los cazas de Estados Unidos F16 Block70, la decisión final sobre qué avión adquirirá la Fuerza Aérea de esta nación para modernizar su flota no será tomada directamente por el Ejecutivo.
El país de América Latina que autoriza 340 millones de dólares para la compra de 24 aviones de combate y reforzar su Fuerza Aérea
Este país de América Latina esta a punto de realizar una compra histórica para renovar su flota actual compuestas por nnaves obsoletas
Aunque el Gobierno muestra una preferencia por los F16, la responsabilidad de la selección final recae en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), que continúa evaluando las propuestas y liderará las negociaciones con los fabricantes extranjeros hasta definir el contrato. Te contamos sobre el país de América Latina que se encuentra en ese proceso.
El país de América Latina que autoriza 340 millones de dólares para la compra de 24 aviones de combate y reforzar su Fuerza Aérea
El primer ministro de Perú Ernesto Álvarez Miranda ha explicado que, aunque el gobierno “se decanta” por el avión F16, una oferta proveniente de Estados Unidos y que tiene ya una autorización preliminar de posible venta por parte del Departamento de Estado norteamericano, la decisión formal depende de la central de compras de las Fuerzas Armadas, que debe evaluar técnicamente las propuestas recibidas y elegir la más conveniente dentro del marco legal del país.
Este marco de modernización aérea es uno de los proyectos de defensa más importantes en décadas para el Perú. El plan contempla la adquisición de 24 nuevos aviones caza destinados a reemplazar la flota actual es este país de América Latina, compuesta por aeronaves como los obsoletos Mirage2000, MiG29 y Sukhoi Su25, y así reforzar la capacidad disuasoria y de control del espacio aéreo nacional.
Los aviones que puede adquirir este país de América Latina
Dentro del proceso de evaluación existen tres modelos en competencia principal:
- el avión F16 Block70 (Estados Unidos)
- el avión Gripen E/F (Suecia)
- el avión Rafale (Francia).
Cada opción tiene ventajas técnicas, logísticas y de costo que están siendo analizadas por la FAP y la ACFFAA para definir cuál se ajusta mejor a las necesidades estratégicas y presupuestarias del país.
Es importante destacar que, aunque Estados Unidos autorizó ya una posible venta de 12 aviones F16 Block70, esto es parte del procedimiento habitual de aprobación de ventas militares al extranjero y no implica la firma automática de un contrato. Asimismo, el Congreso peruano ya autorizó la transferencia de alrededor de 340 millones de dólares al Ministerio de Defensa para financiar parcialmente este programa de adquisición.