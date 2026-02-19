El Ejército de un país de América Latina recibió en Alemania al primero de sus nuevos 48 camiones tácticos 4×4

La adquisición este país de América Latina, valorada en US$8,16millones (aproximadamente US$170.000 por unidad), fue realizada a través de la Dirección de Material del Ejército Argentino luego de un proceso de Evaluación Técnico Operacional (ETO) en 2025, donde se evaluaron distintos modelos en diversos terrenos antes de seleccionar al U4000.

primer camión táctico MercedesBenz Camiones y Buses Argentina S.A.U. Unimog U4000 (2)

¿Cómo son estos camiones?

El Unimog U4000 es reconocido por su robustez, gran adaptabilidad al terreno y versatilidad operativa. Cuenta con tracción integral 4×4, un motor de aproximadamente 218 caballos de fuerza, transmisión manual de ocho velocidades con reductora, y una capacidad de vadeo de hasta 1,20 metros. Su diseño permite una carga útil cercana a las 4,5 toneladas, lo que lo hace apto tanto para transporte de tropas y material como para tareas logísticas, apoyo sanitario y configuraciones especializadas según las necesidades de las unidades del Ejército.

Además de su desempeño mecánico, el diseño del Unimog ofrece confort y seguridad para la tripulación. La cabina está ubicada detrás del motor y montada sobre soportes elásticos que ayudan a amortiguar vibraciones y golpes, y su suspensión permite un amplio recorrido en terrenos irregulares, mejorando la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo en condiciones exigentes.

La entrega de esta primera unidad en Alemania marca el inicio de un proceso de entrega escalonada hacia Argentina, donde estos camiones serán distribuidos entre distintas unidades del Ejército para reemplazar progresivamente a los vehículos más antiguos. También forma parte de una estrategia mayor de modernización de las capacidades logísticas y de movilidad de la fuerza, que contempla incluso la posible adquisición de generaciones adicionales de vehículos Unimog u otros medios de transporte táctico en el futuro.