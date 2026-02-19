La Selección argentina suma un arquero del Real Madrid que nació en España

Llegó a la cantera del Real Madrid en 2024 procedente del Rayo Vallecano y hoy defiende el arco del Cadete B. Su proyección es tal que la Selección de España Sub - 15 ya lo había convocado anteriormente, pero ante el llamado de Facundo Quiroga (DT de la Sub - 16 de Argentina), el joven no dudó: cruzó el Atlántico para entrenar en el complejo de la AFA.

De los 27 convocados que trabajan en Ezeiza Mauro del Castillo es el único que juega fuera de la Argentina.

Mauro del Castillo El jugador del Real Madrid ya está entrenando con los colores de la Selección argentina.

Los antecedentes recientes de la Selección argentina

La decisión de Mauro del Castillo no es un caso aislado ya que recientemente Nico Paz (figura del Como de Italia que regresará al Real Madrid) y Alejandro Garnacho (del Chelsea) nacieron en España, pero prefirieron representar los colores de la Selección argentina.

Además, por otro lado, no es el único jugador que decidió jugar para otra selección a pesar de haber nacido en España:

Alber Castelau (17 años): nacido en Getafe de padres argentinos, también eligió a la Selección Argentina .

Gorka Abascal (15 años): nació en Bilbao, pero decidió representar a Colombia.

Edu Valentín (17 años): capitán en las juveniles de Rumania, pese a ser madrileño.

Leo Lemaitre (16 años): nació en Zaragoza, es central de la selección de Francia.

De esta manera, gracias a Facundo Quiroga, Lionel Scaloni blinda a una de las promesas del arco del Real Madrid, asegurando un legado de los "euro-pibes" que sigue más vigente que nunca.