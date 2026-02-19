¿Juan Román Riquelme arma el equipo titular de Boca?: la respuesta tajante de Rolando Schiavi

Claudio Úbeda llegó aBoca Juniors como asistente de Miguel Ángel Russo y, tras el fallecimiento del histórico referente argentino, Juan Román Riquelme decidió que asumiera como técnico. Sin embargo, las decisiones del entrenador - y sus resultados - están siendo juzgados mientras crecen las suspicacias sobre quién realmente maneja el vestuario Xeneize.
Frente a esto Rolando Schiavi no se quedó callado y se manifestó como siempre lo hizo dentro del rectángulo verde: fuerte y al pie.
¿Juan Román Riquelme arma el equipo titular de Boca?
En conversaciones con el programa F10 de ESPN, Rolando Schiavi manifestó una pregunta retórica sobre los rumores que siempre están en la órbita de Boca en el último tiempo: "¿Úbeda elije los jugadores que entran a la cancha? Para mí no. El 100% del equipo no. Es lo que viene pasando hace tiempo".
El defensor central prefirió no expresar un nombre de manera directa, pero dio a entender que los entrenadores de Boca no tienen el suficiente poder para tomar decisiones "sencillas" como elegir con qué jugadores prefiere iniciar los partidos.
El Flaco Schiavi se fue por la puerta de atrás de Boca en una decisión que llamó la atención de los hinchas: "No fue una decisión comunicada, ni argumentada por quienes resolvieron, pero la respeto. Deseando lo mejor para Boca, siempre. Cuando asumí me comprometí con un proyecto, con un desafío".
"Con el tiempo aparecieron propuestas de otros clubes pero los objetivos en mi casa, en Boca, estaban primero. Me voy tranquilo, satisfecho, sabiendo que dejé mi huella, dejando cosas nuevas que impactaron positivamente no solo en el trabajo sino en la vida de cada uno de los jugadores a mi cargo", explicó el referente Xeneize.
"Entiendo bien que pueden existir diferencias de criterios deportivos en cada gestión pero considero que los proyectos, para que sean exitosos, deben respetarse de manera integral", escribió en las redes sociales luego de su desvinculación con Boca.