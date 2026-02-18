Lautaro Martínez: "lesión grave" y alarmas encendidas a un mes de la Finalissima

La derrota del Inter en su visita al Bodo Glimt por los playoffs de la UEFA Champions League (3-1) no solo caló hondo en Italia, sino que cruzó el Atlántico y llegó al predio de Ezeiza. Lautaro Martínez, capitán y referente del elenco italiano, fue reemplazado a los 15 minutos del complemento y encendió las alarmas.
Si bien en un primer momento no se observaron gestos de dolor elocuentes, lo cierto es que el Toro sintió una molestia muscular en la zona del gemelo derecho que preocupa a todos. Su director técnico ratificó la gravedad del cuadro en conferencia de prensa y Lionel Scaloni ya toma nota de cara a la Finalissima que la Selección argentina disputará ante España, programada para el próximo 27 de marzo.
Los detalles de la lesión de Lautaro Martínez
Si bien Lautaro Martínez abandonó el campo de juego sin mostrar gestos de dolor o incomodidad, la gravedad de la situación quedó expuesta tras las declaraciones de Cristian Chivo, director técnico del Inter, en conferencia de prensa: "Creo que lo hemos perdido, se ha hecho daño. Es una lesión bastante grave y estará de baja un tiempo".
Diagnóstico inicial: desgarro en el sóleo (el músculo profundo del gemelo).
Plazo de recuperación: este viernes se realizará los estudios correspondientes. Si se confirma el grado de la les
Dolor de cabeza para Lionel Scaloni
Falta poco más de un mes para que la Selección argentina enfrente a su par de España en el marco de la Finalissima. El duelo, tras miles de idas y vueltas, se disputará el 27 de marzo en Doha, Qatar.
Mientras Lionel Scaloni ultima detalles para confirmar a los convocados, Lautaro Martínez se sumó a la lista de lesionados:
La baja de Lautaro se suma a una lista de lesionados que complica la planificación de la Finalissima en Qatar:
Juan Foyth: rotura del tendón de Aquiles.
Giovani Lo Celso: lesión miotendinosa en el recto anterior.
Nicolás Tagliafico: esguince en el tobillo derecho.
Nicolás González: lesión muscular en el muslo.
Posibles recambios para Lautaro Martínez
Pensando en sumar un nuevo título a sus vitrinas, el director técnico de la Selección argentina tiene sobre la mesa a las posibles variantes. Con Julián Álvarez como titular indiscutido, los atacantes que podrían ganar terreno son: el Flaco López (Palmeiras), Valentín Castellanos (Lazio) e incluso Lucas Beltrán.
En medio de esta negativa racha de lesiones, hay un faro de luz. La noticia positiva pasa por el retorno de Lionel Messi, quien ya se entrena con normalidad en el Inter Miami y llegará con ritmo de competencia para enfrentar a la España de Lamine Yamal.