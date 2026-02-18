Lautaro Martínez: "lesión grave" y alarmas encendidas a un mes de la Finalissima

Diagnóstico inicial: desgarro en el sóleo (el músculo profundo del gemelo).

desgarro en el sóleo (el músculo profundo del gemelo). Plazo de recuperación: este viernes se realizará los estudios correspondientes. Si se confirma el grado de la les

Dolor de cabeza para Lionel Scaloni

Falta poco más de un mes para que la Selección argentina enfrente a su par de España en el marco de la Finalissima. El duelo, tras miles de idas y vueltas, se disputará el 27 de marzo en Doha, Qatar.

Mientras Lionel Scaloni ultima detalles para confirmar a los convocados, Lautaro Martínez se sumó a la lista de lesionados:

La baja de Lautaro se suma a una lista de lesionados que complica la planificación de la Finalissima en Qatar:

Juan Foyth : rotura del tendón de Aquiles.

rotura del tendón de Aquiles. Giovani Lo Celso : lesión miotendinosa en el recto anterior.

lesión miotendinosa en el recto anterior. Nicolás Tagliafico : esguince en el tobillo derecho.

esguince en el tobillo derecho. Nicolás González : lesión muscular en el muslo.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni deberá armar el rompecabezas de la Selección argentina.

Posibles recambios para Lautaro Martínez

Pensando en sumar un nuevo título a sus vitrinas, el director técnico de la Selección argentina tiene sobre la mesa a las posibles variantes. Con Julián Álvarez como titular indiscutido, los atacantes que podrían ganar terreno son: el Flaco López (Palmeiras), Valentín Castellanos (Lazio) e incluso Lucas Beltrán.

En medio de esta negativa racha de lesiones, hay un faro de luz. La noticia positiva pasa por el retorno de Lionel Messi, quien ya se entrena con normalidad en el Inter Miami y llegará con ritmo de competencia para enfrentar a la España de Lamine Yamal.