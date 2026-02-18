Pablo Laurta, sumó otra gravísima causa, está acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil. Está detenido por el doble femicidio de quien había sido su pareja, Giardina Luna, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, sumó una nueva acusación, producto de los hallazgos que se hicieron en su teléfono celular, secuestrado en el momento de ser aprehendido.
Pablo Laurta: el doble femicida fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil
Pablo Laurta, sumó otra gravísima causa, está acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil. Los hallazgos se hicieron en su celular
El fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno Juan Ávila Echenique resolvió imputarlo por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
Para la legislación, este delito es una modalidad de abuso sexual infantil.
Las imágenes fueron detectadas luego de la apertura en los gabinetes técnicos de Policía Judicial de su teléfono celular, que le fue secuestrado cuando lo detuvieron en Entre Ríos, cuando pretendía escapar a Uruguay con su hijo, a quien llevó luego de matar a su madre y a su abuela.
Entre otras escenas de abuso sexual infantil había imágenes de adultos varones en actividades explícitas, desde tocamientos a penetraciones, de niños y de niñas.
Pablo Laurta está en estos momentos detenido en Concordia, para responder el homicidio de Martín Palacio, el chofer de Buenos Aires que contrató para viajar hasta Córdoba.
En el camino, Palacio fue brutalmente asesinado y descuartizado. Sus restos aparecieron desperdigados en zonas rurales de Entre Ríos.
Cuando retorne a Córdoba, será nuevamente alojado en un sector de máxima seguridad del penal de Cruz del Eje, separado de otros internos.
En declaraciones que hizo en uno de los traslados, Pablo Laurta pidió perdón por el asesinato del chofer y reclamó que se le informe sobre su hijo. El pequeño quedó bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba.
Laurta era parte de una organización machista llamada Varones Unidos, que incluso organizó eventos en Uruguay en un anexo del Parlamento de ese país con invitados argentinos como Agustín Laje, de Fundación Faro.
Fuente: lavoz.com.ar