Pablo Laurta: el doble femicida fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil

Las imágenes fueron detectadas luego de la apertura en los gabinetes técnicos de Policía Judicial de su teléfono celular, que le fue secuestrado cuando lo detuvieron en Entre Ríos, cuando pretendía escapar a Uruguay con su hijo, a quien llevó luego de matar a su madre y a su abuela.

Entre otras escenas de abuso sexual infantil había imágenes de adultos varones en actividades explícitas, desde tocamientos a penetraciones, de niños y de niñas.

Pablo Laurta está en estos momentos detenido en Concordia, para responder el homicidio de Martín Palacio, el chofer de Buenos Aires que contrató para viajar hasta Córdoba.

laurta2

En el camino, Palacio fue brutalmente asesinado y descuartizado. Sus restos aparecieron desperdigados en zonas rurales de Entre Ríos.

Cuando retorne a Córdoba, será nuevamente alojado en un sector de máxima seguridad del penal de Cruz del Eje, separado de otros internos.

En declaraciones que hizo en uno de los traslados, Pablo Laurta pidió perdón por el asesinato del chofer y reclamó que se le informe sobre su hijo. El pequeño quedó bajo la protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba.

Laurta era parte de una organización machista llamada Varones Unidos, que incluso organizó eventos en Uruguay en un anexo del Parlamento de ese país con invitados argentinos como Agustín Laje, de Fundación Faro.

Fuente: lavoz.com.ar