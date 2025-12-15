Pablo Laurta: la justicia confirmó importantes novedades del doble femicida

Las dos mujeres fueron asesinadas en su casa de Villa Serrana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, en la mañana del 11 de octubre pasado.

Ese día, Laurta se llevó del lugar al hijo de 5 años que tuvo con Luna. Con total frialdad, tomó un taxi en Córdoba que los dejó en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde finalmente fue detenido por una comitiva policial que lo seguía de cerca y lo capturó en un hotel la hora del desayuno.

En Córdoba, el uruguayo será juzgado por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

En tanto, en Entre Ríos, se lo espera para que enfrente los cargos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio (49), a quien asesinó y descuartizó el martes 7 de octubre para luego su cuerpo en un descampado en las afueras de Concordia. Allí fue imputado de homicidio criminis causa.

El doble femicidio fue planificado

La sucesión de hechos que conmocionó al país en los primeros días de octubre, se inició con el paso de Laurta a la Argentina en un bote con el que cruzó el río Uruguay a remo.

Detenido femicida casa Lugar de los crímenes. En esta casa Pablo Laurta mató a su exsuegra y su expareja. Foto gentileza eltrecetv.com.ar

La intención fue evitar el registro de su paso por la frontera, ya que seguramente tenía conocimiento de que una Fiscalía cordobesa había pedido que se la notifique si este atravesaba las oficinas de Migraciones para ingresar al país.

Luna Giardina tenía un botón antipánico desde tiempo atrás. La situación que generó una extrema alerta entre los familiares y amigos de la joven madre se dio cuando Laurta fue divisado en los techos de la casa de Villa Serrana. Cuando la policía lo detuvo, le secuestraron armas y una suma de dinero importante.

Está comprobado que Laurta se subió al Toyota Corolla en la tarde del 7 de octubre en Concordia. Según trascendió después a partir de la investigación, el uruguayo había contratado Palacio para un viaje a Rafaela. Pero ese recorrido nunca se realizó.

En el recorrido, se produjo el crimen del remisero. Parte del cuerpo apareció descuartizado entre Yeruá y General Campos.

El trayecto siguió hasta Córdoba por caminos rurales y los vecinos de Villa Serrana se alarmaron cuando vieron arder a un Toyota Corolla en una calle de tierra. También pudieron ver a Laurta que caminaba por la zona con aparente tranquilidad.

En la mañana del 11 de octubre, entró a la casa de calle Chirruá al 800, y mató a balazos a Luna y a su madre, Mariel.

