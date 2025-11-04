Revelaron detalles escalofriantes de cómo Pablo Laurta asesinó al remisero

A mediados de octubre, Laurta fue imputado con prisión preventiva por la Justicia de Entre Ríos por el crimen del remisero. Además, la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de Córdoba, a cargo de Gerardo Reyes, anunció nuevas medidas.

Tras analizar las pruebas reunidas en la investigación y considerar la gravedad de los hechos, se lo acusó de ser el supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex pareja, Luna Giardina.

laurta1 Doble femicida. La Justicia reveló detalles escabrosos de cómo Pablo Laurta asesinó al remisero.

Además, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, mamá de Giardina, y por violación de domicilio. Por este motivo, deberá permanecer en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la causa.

La noche del 8 de octubre, el remisero Palacio avisó que tenía un "traslado ejecutivo" hacia Córdoba con su Toyota Corolla blanco de techo negro.

Desde aquella noche, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba, para cometer el doble femicidio por el que se encuentra actualmente detenido.

Fuente: tn.com.ar