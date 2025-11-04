La Justicia reveló detalles escalofriantes de cómo el doble femicida, Pablo Laurta asesinó al remisero de Entre Ríos. En el avance de la investigación del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, se dieron a conocer detalles escalofriantes de cómo Pablo Laurta -el principal acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre- lo habría asesinado.
Revelaron detalles escalofriantes de cómo Pablo Laurta asesinó al remisero
Se conocieron detalles escalofriantes de cómo Pablo Laurta asesinó al remisero en Entre Ríos. En el avance de la investigación, los peritos revelaron detalles escabrosos
El resultado de los estudios realizados por los peritos de la morgue de Paraná determinó que el cuerpo de la víctima presentaba un orificio de entrada en el cráneo, correspondiente a una herida provocada por un arma de fuego, según el informe.
De esta manera, se cree que Laurta asesinó a Palacio de un disparo en la cabeza y lo descuartizó, para luego distribuir sus restos en diferentes zonas de la provincia. Después, se fugó a Córdoba para matar a su expareja y a la madre de ella.
A mediados de octubre, Laurta fue imputado con prisión preventiva por la Justicia de Entre Ríos por el crimen del remisero. Además, la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de Córdoba, a cargo de Gerardo Reyes, anunció nuevas medidas.
Tras analizar las pruebas reunidas en la investigación y considerar la gravedad de los hechos, se lo acusó de ser el supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex pareja, Luna Giardina.
Además, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, mamá de Giardina, y por violación de domicilio. Por este motivo, deberá permanecer en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la causa.
La noche del 8 de octubre, el remisero Palacio avisó que tenía un "traslado ejecutivo" hacia Córdoba con su Toyota Corolla blanco de techo negro.
Desde aquella noche, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.
La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba, para cometer el doble femicidio por el que se encuentra actualmente detenido.
